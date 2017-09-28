中国外管局报告：中国对外资产6.5万亿美元位列世界第八 储备资产占比近半

路透北京9月28日 - 中国国家外汇管理局周四在“2017年上半年国际收支报告”的专栏中称，中国对外资产以6.5万亿美元位列世界第八，其中储备资产占比近半；对外负债方面，中国则以4.7万亿美元位列世界第九，其中来华直接投资占六成。

文章并指出，主要发达国家对外资产结构比较均衡，其证券投资资产占比通常在40%以上，储备资产一般在5%以下，但发展中国家储备资产占比一般在30%以上；对外负债方面，发达国家主要通过证券投资渠道吸收外来资金，发展中国家则以吸收直接投资为主。

以下为外管局专栏《国际投资头寸国别比较 》全文：

国际货币基金组织统计资料显示，2016年末，我国对外金融资产和负债均较上年末有所回升，对外净资产有所增长，是世界第二大净债权国。

对外资产方面，我国以6.5万亿美元位列世界第八，储备资产占比近半；主要发达国家对外资产结构比较均衡，发展中国家则相对单一。

发达国家证券投资资产（包含金融衍生品，下同）占比较高，通常在40%以上，储备资产占比一般在5%以下，其中日本占比相对较高，为14%。

而发展中国家储备资产占比一般在30%以上，其中我国以3.1万亿美元储备资产继续位列世界第一，是排名第二的日本（1.2万亿美元）储备规模的2.5倍；发展中国家证券投资资产占比较低，但韩国和南非占比相对较高，分别为26%和38%。在直接投资资产方面，发达国家和发展中国家占比差异较小。

在对外负债方面，我国以4.7万亿美元位列世界第九，来华直接投资占六成；发达国家主要通过证券投资渠道吸收外来资金，发展中国家则以吸收直接投资为主。

发达国家开放的金融市场决定了主要通过证券投资渠道吸收外来资金，如美国、日本、英国等发达经济体，证券投资负债（包含金融衍生产品，下同）占总负债的比例均超过50%。

发展中国家主要以吸收直接投资为主，如中国、巴西、俄罗斯占比分别为61%、53%、46%，但韩国和南非例外，直接投资负债较低，证券投资负债较高，证券投资负债占比分别为63%和53%。存贷款等其他投资负债分布较为分散，在主要国家对外负债中的占比从13%至41%之间不等。

在对外净资产方面，日本和美国分别为世界上最大净资产国和最大净负债国，我国则以1.8万亿美元位列世界第二大净债权国。

2016年末，日本以净资产3.0万亿美元，位列净资产第一大国，中国（1.8万亿美元）和德国（1.8万亿美元）依次位列第二名和第三名。美国是世界最大的净负债国，2016年末净负债为8.1万亿美元，其次是西班牙和澳大利亚，净负债分别为1.0万亿美元和0.7万亿美元。虽然英国对外资产和对外负债规模较大，但两者相对接近，净资产规模仅0.6万亿美元。（完）

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2017年上半年中国国际收支报告.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=02c1c10042c6f609897fdf072c7d8f4d