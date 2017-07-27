中国远期售汇风险准备金可能调整或取消 降低远期购汇成本（更新版）

（新增市场人士评论）

路透北京/上海7月27日 - 两位知情消息人士周四透露，中国外管局近日就远期售汇风险准备金对多家银行进行调研，当前按20%征收的远期售汇风险准备金可能调整或取消。多位市场人士表示，若取消售汇风险准备金，将降低企业远期购汇成本。

消息人士并对路透表示，随着当前美元指数疲弱，人民币贬值压力大为减轻，市场对美元的预期也发生改变，现在是调整或者取消外汇风险准备金的好时机。

“大家的预期变了，没有那么强的美元强预期了，所以说现在是(调整这一政策)的好时机，可能很难再遇到这种美元弱势的最佳时机了。”一位消息人士称。

“最近人民币升值，远期购汇就比较少了，即便取消了对市场影响也不大。”另一位消息人士称。

他并表示，具体怎么调整目前还不确定，“这种临时的政策肯定要有结束的一天。”

路透已就上述消息分别联系中国央行和外管局，但尚未获得回复。

**降低企业套保成本**

外贸企业人士称，若真能取消远期售汇风险保证金，企业套期保值的成本将降低，对企业是有利的。

“虽然售汇风险准备金是银行交，但银行会把成本转嫁给企业，在报价时增加几百个bp。”一外贸企业外汇主管称，“同样道理，如果成本下降，银行也会让利给客户。”

他并称，尽管如此，但远期购汇并不会明显增加，因为人民币近期一直升值，企业远期购汇的意愿并不高。

“客观上讲是划算的，但是客户担心人民币升值更厉害，所以不一定增加远期购汇。如果本来就不考虑远期购汇的客户，也不会有需求。”他称。

亦有中资行外汇交易员指出，目前客户的远期购汇已经很少了，只有收风险保证金之前的20%-30%。

“人民币在升值，远期购汇就更少了，除非迫切需要对冲的。如果取消了风险准备金，对市场影响也不大。”他称。

中国央行2015年8月31日下发通知，从2015年10月15日起对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金，准备金率暂定为20%。分析人士的解读为，此举意在增加当时风行的离岸与在岸两地套利成本，增加远期购汇成本，有利于人民币汇率的整体稳定。

此后，央行于2015年9月发文明确外汇风险保证金征收范围，涵盖人民币远、掉期及期权等所有衍生品业务，以及时补住逃交保证金的漏洞。

到2016年7月时，中国外汇交易中心对境外金融机构推出“加强版”风险保证金规定，指为了加强境外金融机构进入银行间外汇市场开展人民币购售业务的宏观审慎管理，自8月15日起，银行间外汇市场的境外金融机构在境外与其客户开展远期卖汇业务产生的头寸在银行间外汇市场平盘后，应按月对其上一月平盘额交纳20%的外汇风险准备金，准备金利率为零。(完)