中国外管局称个人名下银行卡在境外提取现金年度合计不得超过10万元

路透北京12月30日 - 中国国家外汇管理局近日发文称，个人持境内银行卡在境外提取现金，本人名下银行卡合计每个自然年度不得超过等值10万元人民币，以防范违法分子持多家银行多张卡片大额提取现金从事违法活动；通知自2018年1月1日起实施。

外管局网站周六刊登的关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知并称，个人不得通过借用他人银行卡或出借本人银行卡等方式规避或协助规避境外提取现金管理。

“据统计，2016年81%的境内银行卡境外提取现金低于3万元人民币。《通知》规定境外提取现金年度额度为10万元人民币，既可满足持卡人在境外正常提取现金需求，又可抑制少数违法违规人员大额提取现金。”外管局称。

而自2003年以来，银行卡在境外提取现金实施额度管理，目前每卡每年不得超过10万元人民币。

通知并显示，个人持境内银行卡在境外提取现金超过年度额度的，本年及次年将被暂停持境内银行卡在境外提取现金；同时，将人民币卡、外币卡境外提取现金每卡每日额度统一为等值1万元。

外管局强调，通知主要是规范银行卡境外大额提取现金，并不改变银行卡外汇管理基本框架和个人用汇政策，不改变个人便利化年度5万美元购汇额度，不影响个人正常提取现金和消费，不影响个人用汇便利性。

外管局并透露，其正在与境外监管机构建立大额提取现金监管信息交流机制，加强监管协作，防范跨境洗钱等风险。

外管局今年6月称，将开展银行卡境外交易信息采集工作；2017年9月1日起，境内银行卡在境外发生的提现和单笔金额1,000元以上的消费交易信息均需上报。

外管局在其2016年年报中指出，今年将完善结售汇统计体系，加强银行卡跨境使用外汇管理，继续推进简政放权，规范保险外汇业务合规发展。（完）

参看详情，请点选外管局网站www.safe.gov.cn/