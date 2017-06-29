中国3月末对外净资产较去年末降3.8% 国际投资头寸较稳健--外管局

路透北京6月29日 - 中国国家外汇管理局周四称，今年3月末，中国对外金融资产和负债均较上年末有所增长，中国金融对外净资产17,319亿美元，较去年末的水平减少686亿美元，降幅3.8%。

外管局发布新闻稿指出，总体看，中国储备规模仍位列全球第一，对外各类投资更趋理性，来华直接投资持续增长和其他来华投资回升亦显示境外投资者看好中国经济前景，这些都表明中国国际投资头寸状况较为稳健。

外管局网站公布中国国际投资头寸表显示，今年3月末，中国对外金融资产64,824亿美元，对外负债47,506亿美元。

对外资产方面，除其他投资资产和金融衍生工具资产略有下降，其余各大类资产均略有增加。其中，3月末直接投资资产13,459亿美元，证券投资资产3,923亿美元，金融衍生工具资产47亿美元，其他投资资产16,367亿美元，储备资产31,028亿美元，分别占对外金融资产的21%、6%、0.1%、25%和48%。

在对外负债中，除金融衍生工具负债有所下降，其余各大类负债继续保持回升势头，直接投资负债29,037亿美元，证券投资负债8,361亿美元，金融衍生工具负债47亿美元，其他投资负债10,060亿美元，分别占对外负债的61%、18%、0.1%和21%。

按SDR计值，2017年3月末，中国对外金融资产47,776亿SDR，对外负债35,012亿SDR，对外净资产12,764亿SDR。

为进一步提高数据透明度，自2017年起，直接投资项下新增发布“金融部门”和“非金融部门”细分数据。（完）