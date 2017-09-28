中国外管局报告：当前市场主体对外直接投资趋向稳定有序 政策将保持稳定

路透北京9月28日 - 中国国家外管局周四在“2017年上半年国际收支报告”的专栏中称，2017年上半年中国对外直接投资总量有所放缓，但对外投资的结构、质量得到进一步优化和提升。当前市场主体对外直接投资趋向稳定有序。

专栏指出，下一步，外汇管理部门将继续保持对外直接投资管理政策的稳定性，并积极研究适应新情况。外汇管理部门将会同对外投资管理有关部门继续支持有条件、有能力的境内企业开展真实合规的对外直接投资，积极支持推进“一带一路”建设和国际产能合作。

同时，坚持便利化和防风险并重，继续引导境内企业理性投资，指导金融机构加强跨境并购贷款和内保外贷业务的合规管理和风险管理，严厉打击虚假担保和恶意担保等违规行为，在促进对外投资健康有序发展的同时，有效维护涉外金融安全。

以下为外管局专栏《2017年上半年对外直接投资总量放缓结构优化》全文：

在经历2015年和2016年的扩张之后，受基数较高、国内外经济形势变化等影响，2017年上半年，我国对外直接投资总量有所放缓，但对外投资的结构、质量得到进一步优化和提升。当前市场主体对外直接投资趋向稳定有序，下一步，外汇管理部门将继续保持对外直接投资管理政策的稳定性，并积极研究适应新情况。

一、2017年上半年对外直接投资结构有所优化

从增速看，据商务部统计（下同），2017年上半年，我国非金融企业对境外房地产业、文化、体育和娱乐业的直接投资合计15亿美元，同比下降82%；若剔除上述行业数据，非金融类对外直接投资467亿美元，同比下降37%。正常的对外直接投资能够一如既往地按现行有关规定办理对外投资登记和购付汇手续。

从占比看，上半年，流向房地产业、文化、体育和娱乐业的对外直接投资占同期非金融类对外直接投资的3%，比去年同期下降6个百分点，而流向租赁和商业服务业、制造业、批发和零售业以及信息传输、软件和信息技术服务业的资金占比整体较去年同期有所提升，分别为28%、18%、13%和11%，对外投资的结构和质量总体得到进一步提升。

从国家地区分布看，上半年，我国企业对“一带一路”沿线的47个国家新增投资66亿美元，占同期对外投资总额的14%，比去年同期增加6个百分点。

二、对外直接投资结构优化与国内外经济环境变化和政策规范等密切相关

一是国内宏观经济稳中向好、人民币汇率稳中趋升，弱化了市场主体对外投资和配臵海外资产的动力。一方面，2017年以来，我国国内生产总值、居民消费价格、城镇新增就业、国际收支等主要经济指标均好于预期，企业和个人对国内经济发展信心增强。另一方面，人民币对美元汇率双向波动明显，上半年中间价累计升值2.4%，同时，人民币对美元汇率中间价形成机制进一步完善，逆周期调节效果初步显现。在此情况下，境内主体对外投资更趋理性，更多资金选择留在国内。

二是规范对外直接投资的措施效果显现。为促进我国对外直接投资健康发展，在推动对外投资便利化的同时，国家发展改革委、商务部、人民银行、外汇局等对一些具有非理性的投资加强真实性、合规性审核，对外投资结构进一步优化，涉及房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域的对外投资大幅下降。2017年以来外汇管理部门根据形势变化，不断调整完善相关措施，目前对外投资外汇管理政策已基本回归常态，企业用汇需求平稳可控。

此外，欧美国家通过外资安全审查等方式对部分并购项目干预增多，一定程度上也影响了境内主体开展对外投资。

下一步，外汇管理部门将会同对外投资管理有关部门继续支持有条件、有能力的境内企业开展真实合规的对外直接投资，积极支持推进“一带一路”建设和国际产能合作。同时，坚持便利化和防风险并重，继续引导境内企业理性投资，指导金融机构加强跨境并购贷款和内保外贷业务的合规管理和风险管理，严厉打击虚假担保和恶意担保等违规行为，在促进对外投资健康有序发展的同时，有效维护涉外金融安全。（完）

欲览详情，请点选外管局网站：here

2017年上半年中国国际收支报告.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=02c1c10042c6f609897fdf072c7d8f4d