中国继续推动跨境资本流动均衡管理 服务全面开放新格局--外管局

路透上海2月7日 - 中国国家外汇管理局局长潘功胜周三表示，随着中国跨境资本流动趋于平衡，前期采取的宏观审慎政策已全部恢复中性。未来中国跨境资本双向流动将成为常态，总体上仍将保持基本平衡，下一步外汇管理部门将进一步推动对跨境资本流动的均衡管理。

他在财新杂志撰文并称，外管局将坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，坚持均衡管理的理念，服务全面开放新格局和实体经济发展，防范跨境资本流动风险，维护国家经济金融安全。

潘功胜指出，当前影响中国跨境资本流动的不稳定不确定因素依然存在，包括主要经济体货币政策正常化可能趋同，产生共振效应，以及国际金融市场稳定基础仍不牢固，另外国内经济金融部分领域风险依然存在。

“当前，化解经济金融重大风险仍处于关键阶段，企业杠杆率仍处于较高水平，地方政府隐性债务、房地产市场、影子银行、互联网金融等领域问题尚在解决过程中，相关风险暴露和处置过程都可能对市场情绪和信心产生影响。”他在文中称。

他表示，未来将实行更高水平的贸易投资自由化便利化政策，稳步推进金融市场双向开放，构建跨境资本流动宏观审慎管理体系，继续完善外汇市场微观监管框架，并加强外汇储备经营管理能力建设。

“在管理目标上，理性看待外汇储备增减，更强调在高水平贸易投资自由化、便利化的基础上，实现国际收支动态平衡。”他称，“在管理理念上，坚持政策中性原则。外汇市场微观监管强调跨境资金双向流动政策标准的一致性：既支持合法合规资金流出，也支持合法合规资金流入。”

在外汇执法上，他指出，强调真实合法合规，强调执法标准跨周期的一致性、稳定性和可预测性，对违法的流出、违法的流入都严厉打击，重点打击地下钱庄、虚假交易、操纵市场等各种形式的违法违规行为，维护外汇市场正常秩序。

中国国家外汇管理局周二称，今年将维护外汇市场稳定，防范跨境资金流动风险，稳妥有序推进资本项目可兑换，支持有能力、有条件的企业开展对外投资；并丰富交易工具，扩大参与主体，建立健全开放的、有竞争力的外汇市场。(完)