中国要稳步推动资本项目可兑换 防范跨境资金流动风险--外管局

路透北京12月22日 - 中国国家外管局局长潘功胜近日称，要稳步推动资本项目可兑换，服务国家对外开放新格局；加强对外汇市场变化的监测分析，防范跨境资金流动风险，维护国家经济金融安全和外汇市场稳定。

外管局网站新闻稿周五援引他在十九大精神专题辅导报告会的发言指出，要坚持服务实体经济，不断提升跨境贸易投资自由化、便利化水平；加强外汇储备运营管理，保证外汇储备资产的安全、流动和保值增值，支持“一带一路”等国家重大对外战略。

“要着眼长远，加强顶层设计，做好宏观审慎管理政策框架和微观市场监管能力建设。”潘功胜称。

周三闭幕的中国中央经济工作会议指出，明年要创新和完善宏观调控，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策；其中，稳健的货币政策要保持中性，管住货币供给总闸门，保持货币信贷和社会融资规模合理增长，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，促进多层次资本市场健康发展，守住不发生系统性金融风险的底线。

国家外管局副局长张新近日称，在推动金融市场双向开放、稳步推进资本项目可兑换方面，要立足服务实体经济，继续探索新思路、新方法。要在深入了解市场主体需求的基础上，提升跨境投融资便利化水平。（完）