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二季末中国银行业对外净负债1791亿美元 环比增逾三成--外管局
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#中国财经
2017年9月28日 / 凌晨2点01分 / 20 天前

二季末中国银行业对外净负债1791亿美元 环比增逾三成--外管局

1 分钟阅读

路透上海9月28日 - 中国国家外汇管理局周三晚间公布，二季度末中国银行业对外金融资产9,694亿美元，对外负债11,485亿美元；对外净负债1,791亿美元，环比增逾三成。

外管局网站新闻稿显示，在银行业对外负债中，存贷款负债6,546亿美元，债券负债1,302亿美元，股权等其他负债3,638亿美元，分别占银行业对外负债的57%、11%和32%。

分币种看，人民币负债3,549亿美元，美元负债4,419亿美元，其他币种负债3,517亿美元，分别占31%、38%和31%。其中，来自境外银行部门4,845亿美元，占比42%；来自境外非银行部门6,640亿美元，占比58%。

在银行业对外金融资产中，存贷款资产7,487亿美元，债券资产964亿美元，股权等其他资产1,243亿美元，分别占银行业对外金融资产的77%、10%和13%。其中，投向境外银行部门4,786亿美元，占比49%；投向境外非银行部门4,908亿美元，占比51%。

外管局此前公布的一季度末中国银行业对外金融资产9,312亿美元，对外负债10,679亿美元；对外净负债1,367亿美元。（完）

参看详情，请点击外管局网站：www.safe.gov.cn

发稿 张金栋; 审校 张喜良

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