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三季度末银行业对外净负债2388亿美元 环比增长33.3%--中国外管局
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December 27, 2017 / 8:51 AM / 更新于 a day ago

三季度末银行业对外净负债2388亿美元 环比增长33.3%--中国外管局

1 分钟阅读

路透北京12月27日 - 中国国家外汇管理局周三称，三季度末中国银行业对外金融资产9,933亿美元，对外负债12,321亿美元；对外净负债2,388亿美元，环比增长33.3%。

外管局网站新闻稿并显示，在银行业对外负债中，存贷款负债6,897亿美元，债券负债1,624亿美元，股权等其他负债3,800亿美元，分别占银行业对外负债的56%、13%和31%。

分币种看，人民币负债3,806亿美元，美元负债4,700亿美元，其他币种负债3,815亿美元，分别占31%、38%和31%。其中，来自境外银行部门5,433亿美元，占比44%；来自境外非银行部门6,889亿美元，占比56%。

在银行业对外金融资产中，存贷款资产7,609亿美元，债券资产1,048亿美元，股权等其他资产1,276亿美元，分别占银行业对外金融资产的77%、11%和13%。其中，投向境外银行部门4846亿美元，占比49%；投向境外非银行部门5088亿美元，占比51%。

外管局此前公布二季度末中国银行业对外金融资产9,694亿美元，对外负债11,485亿美元；对外净负债1,791亿美元，环比增逾三成。（完）

参看详情，请点击外管局网站www.safe.gov.cn

发稿 马蓉；审校 乔艳红

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