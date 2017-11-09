三季度中国境外对境内金融机构直接投资续净流入 但规模缩减--外管局

路透北京11月9日 - 中国国家外汇管理局周四称，今年第三季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入12.28亿美元，为连续第二个季度保持净流入，但流入规模较二季度降低41%。

外管局网站数据显示，中国境内金融机构对境外直接投资净流入7.54亿美元，为2012年有记录以来首次转为净流入。

中国国家外汇管理局之前称，今年二季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入20.83亿美元，扭转此前连续三个季度净流出状况，单季净流入数额升至2015年三季度以来最高水平。

按照人民币计价的数据显示，2017年三季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资流入200.82亿元，流出118.97亿元，净流入81.85亿元；中国境内金融机构对境外直接投资流出184.88亿元，流入235.18亿元，净流入50.30亿元。

金融机构直接投资是指境外投资者对中国境内金融机构或中国境内金融机构对境外企业进行股权或债权投资，且相关股权投资使直接投资者在直接投资企业中拥有10%或以上的表决权。

以下是金融机构直接投资流量表：（单位：亿美元）

金融机构直接投资流量表（季度）

项目 2017年三季度

来华直接投资净流动 12.28

流入 30.12

流出 17.84

对外直接投资净流动 7.54

流入 35.27

流出 27.73

(完)

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