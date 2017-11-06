中国前三季国际收支状况稳健 未来有望总体平衡--外管局（更新版）

路透北京11月6日 - 中国外管局周一公布的2017年前三季度国际收支平衡表初步数据显示，经常帐户和非储备性质的金融账户呈现双顺差，货物进出口呈现同比增长，储备资产增加；预计未来国际收支总体平衡的基础将更加坚实。

数据显示，前三季度中国经常帐户顺差1,063亿美元，与同期国内生产总值（GDP）之比为1.2%。国际收支口径的货物贸易顺差3,354亿美元，其中，货物出口和进口同比分别增长10%和17%，显示内外需持续改善带来外贸回稳向好。

同期，非储备性质的金融账户顺差608亿美元，上年同期为逆差3,891亿美元。其中，直接投资呈现净流入213亿美元，上年同期为净流出798亿美元，具体来看，对外直接投资净流出648亿美元，外国来华直接投资净流入861亿美元，双方向均继续保持一定规模。

此外，前三季度中国储备资产因国际收支交易增加589亿美元，上年同期为减少2,941亿美元，其中，外汇储备增加598亿美元，在国际货币基金组织的储备头寸等减少9亿美元。

“总体来看，前三季度中国国际收支状况稳健，跨境资金流动形势进一步回稳向好，未来国际收支总体平衡的基础将更加坚实。”外管局在答记者问中称。

外管局公布的数据并显示，今年前三季度中国资本和金融账户顺差18亿美元，其中资本账户逆差1亿美元。前三季度货物贸易顺差3,354亿美元，服务贸易逆差2,032亿美元，初次收入逆差167亿美元，二次收入逆差92亿美元。

三季度中国经常帐户顺差收窄至371亿美元，资本和金融账户逆差则扩大至371亿美元。其中，资本账户顺差0.1亿美元，非储备性质的金融账户逆差72亿美元，储备资产增加299亿美元。

同时，三季度货物贸易顺差1,210亿美元，服务贸易逆差681亿美元，初次收入逆差133亿美元，二次收入逆差25亿美元。

按SDR计值，2017年三季度中国经常帐户顺差263亿SDR，资本和金融账户逆差263亿SDR，其中，非储备性质的金融账户逆差51亿SDR，储备资产增加212亿SDR。

2017年前三季度，中国经常帐户顺差766亿SDR，资本和金融账户顺差24亿SDR，其中，非储备性质的金融账户顺差446亿SDR，储备资产增加421亿SDR。

外管局此前公布的数据显示，中国今年上半年经常帐户顺差693亿美元，资本和金融账户顺差389亿美元；其中，资本账户逆差1亿美元，非储备性质金融账户顺差679亿美元，储备资产增加290亿美元。

单独二季度来看，经常帐户顺差509亿美元，资本和金融账户逆差4亿美元；其中，资本账户顺差0.1亿美元，非储备性质的金融账户顺差311亿美元，储备资产增加316亿美元。（完）

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