2020年前中国央企平均资产负债率再降2个百分点--国资委（更新版）

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路透北京1月17日 - 中国国务院国资委周三表示，2017年末中央企业平均资产负债率66.3%，同比下降0.4个百分点；98家央企中62家资产负债率比上年下降，其中40家企业降幅超过1个百分点。到2020年前，中央企业的平均资产负债率要再下降2个百分点。

国资委总会计师沈莹在新闻发布会上表示，国资委对有债转股需求的中央企业进行的摸底显示，约有36家企业具备债转股业务需求，目前已有17家央企签订了债转股的协议，框架协议达到5,000亿元人民币，目前国资委正督促企业加快项目落地，其中已有40%的项目落地。

“中央企业去年在债转股方面创造了很好的模式，比如成立产业基金，包括运用上市公司增发等方式，创造了很有效的债转股方式。”沈莹表示，在债转股过程中央企将充分利用资本市场，欢迎各类投资者参与央企的债转股，包括外资。

她并称，国资委在推动央企去产能过程中，不断加大力度，目前为止钢铁去产能的工作已基本完成。今年要继续加大煤炭去产能工作的组织力度，2018年初步安排煤炭去产能指标要在1,000万吨以上，重点是要推动煤炭行业的重组整合力度。

下一步要利用现代技术来改造提升传统的钢铁产业，在煤电行业、船舶制造、有色金属、炼化、建材等行业继续加大去产能力度，同时在去产能过程中注重和国有企业的深化改革、技术改造、重组整合紧密地结合起来，提高产业的发展。

沈莹指出，中央企业要通过扩大股权融资来增加资本实力。国资委在2017年加大了工作力度，2017年央企通过股票市场和产权市场融资超过3,500亿，对央企的资本结构有很好的优化。另外央企还通过提高效益增加资本积累，靠自己创效来增加资本。

对于风险防范，沈莹表示，国资委确定了能够保证企业稳健发展的合理的资产负债率控制标准，其中工业企业为70%，非工业企业为75%，科研设计企业为65%。另外企业投资规模较大是形成高杠杆的重要原因，因此严格管控投资规模是防风险的一个重要措施。

沈莹说，在管控过程中，高负债企业的非主业投资要严禁。对于低效业务的投资也要严格控制，对偏离主业的业务都要严格控制，特别是对一些超越财务承受能力的企业的投资要严格把控。另外，对负债率较高，抗风险能力较弱的企业，国资委也要严格管理风险。

国资委资料显示，2017年央企实现利润总额14,230.8亿元人民币，较上年增1,874亿元，同比增长15.2%，经济效益的增量和增速均为五年来最好水平。2017年央企全年实现营业收入26.4万亿元，同比增13.3%；资产总额为54.5万亿，净资产总额18.4万亿。（完）