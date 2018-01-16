中国积极推进主业处于充分竞争行业的商业类国企混改--国资委

路透北京1月16日 - 中国国务院国资委主任肖亚庆周一表示，今年将选择具备条件的央企推进集团层面股权多元化，探索有别于国有独资公司的治理机制和监管模式；并积极推进主业处于充分竞争行业和领域的商业类国有企业混改，进一步推动重点领域混改试点。

新华社当日稍晚援引中央企业、地方国资委负责人会议并强调，今年国有资本保值增值率、回报率要进一步提升，企业流动资产周转率进一步提高，资产负债率进一步下降。

“健全混改企业治理机制，探索优先股、特殊管理股制度。”肖亚庆说。

他指出，必须聚焦国家战略领域，坚持市场化导向，加快横向联合、纵向整合和专业化重组力度。例如，稳步推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域央企战略性重组；同时，以拥有优势主业的企业为主导，发挥国有资本运营公司专业平台作用，持续推动煤炭、钢铁、海工装备、环保等领域资源整合。

国资委党委书记郝鹏则表示，要加强资金风险管控，采取多种方式压降企业产成品占用资金和应收账款资金规模，最大限度减少资金沉淀；严控企业负债规模快速增长；审慎规范开展金融业务，杜绝各种违法违规金融活动。

据国资委统计，2017年国资监管系统企业累计实现营业收入50万亿元人民币，同比增14.7%；利润2.9万亿元，增长23.5%。其中，中央企业累计实现营业收入26.4万亿元，同比增13.3%，利润1.4万亿元，增长15.2%。截至2017年底，中央企业资产总额达54.5万亿元。

据介绍，目前中央企业集团层面基本完成公司制改革，各级子企业改制面达到97.8%。混合所有制改革稳妥实施，中央企业混合所有制企业户数占比超过2/3，上市公司资产占比超过63%。

此外，目前央企万元产值综合能耗降幅提前三年实现“十三五”目标，清洁能源发电装机容量同比增长8.1%，燃煤机组超低排放改造完成率达78.8%。中央企业处置僵尸企业、治理特困企业进展显着，目前已完成1,200户企业“处僵治困”任务。

2018年中央企业将完成化解煤炭过剩产能1,265万吨、整合煤炭产能8,000万吨，推动煤电去产能，做好有色金属、船舶制造、炼化、建材等行业化解产能过剩工作。（完）