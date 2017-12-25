中骏置业母公司拓长租公寓等新业态 三年内销售超千亿

路透上海12月25日 - 中骏置业(1966.HK)母公司中骏集团上周六宣布“Fun+幸福生活”战略，进军长租公寓、联合办公、健身中心等新业态，培育集团新的增长极；同时中骏集团提出，至2020年公司销售将超过一千亿元人民币。

今年7月，作为集团旗舰企业的中骏置业提出五年内迈入千亿房企的目标，时隔半年集团提出的新目标意味着公司整体发展将提速。据公司高层透露，今年中骏集团的总体销售规模预计近400亿元，其中中骏置业今年销售规模超过300亿元。

“面向未来，我们未来一定是80后、90后、00后的人群，基于此，中骏开始全面布局新业务，着力打造‘Fun+幸福生活’生态圈。”中骏集团董事局主席黄朝阳表示。

据他介绍，中骏集团“Fun+幸福生活”生态圈的长期目标，将包括50万间长租公寓、200个联合办公场所、500家健身健康管理中心以及教育医疗设施。

今年8月，中骏已与美国睿星资本（Greystar）签署战略合作协议，引入外资地产基金合营长租公寓。以Funlive为品牌的长租公寓，计划三年内布局五万间，优先进入北上广深四个一线城市，同时覆盖南京、天津、厦门、杭州、苏州等强二线城市。

睿星资本是美国最大的长租公寓运营商，管理全球超过40万间的公寓。

成立三十年的中骏集团，目前拥有三大主业板块--房地产、电气和机械。今年初，中骏集团长总部由厦门迁往上海，以争取更大的发展空间。（完）