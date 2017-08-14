首批券商中报披露 华泰证券和申万宏源获证金公司增持

路透上海8月14日 - 上周六华泰证券(601688.SS)(6886.HK)、申万宏源(000166.SZ)和长江证券(000783.SZ)披露中报，为首批披露中报的国内券商股。中报显示，受市场因素影响，券商业绩总体表现尚无多少亮点，但“国家队”中国证券金融公司上半年已对华泰证券和申万宏源进行了增持。

华泰证券上半年实现营收81.17亿元人民币，同比增长10.34%；净利29.93亿元，同比增长5.35%；每股收益0.418元。申万宏源上半年实现营收60.62亿元，同比下降0.46%；净利20.5亿元，同比下降2.57%；每股收益0.10元。

长江证券上半年营收同比增长7.3%至27.64亿元，实现净利9.95亿元，同比下降10.75%；每股收益0.18元。

截止6月末，中证金公司持有华泰证券3.47亿A股，较去年末增加1.79亿股；持有申万宏源证券5.057亿股，较去年末增加0.926亿股。按目前股价估算，中证金的增持规模近40亿元。

从华泰证券的收入结构看，因市场交易量下降，占公司收入最大的经纪及财富管理业务同比下降两成多，不过海外业务收入明显提升，主要得益于收购AssetMark后华泰金控（香港）收入增长。

而申万宏源则因经纪、投行及资产管理等主要业务明显下滑，拖累其上半年总体的收入表现。

华泰证券2016年以7.68亿美元完成收购北美领先的统包资产管理平台AssetMark。截止6月底，AssetMark的资产管理规模达367.09亿美元。（完）