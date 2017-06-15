禁止向不符合准入要求的投资者销售基金产品或者服务--协会

路透北京6月15日 - 中国证券投资基金业协会周四发布通知称，将就基金募集机构投资者适当性管理实施指引征求意见，拟在基金募集机构销售基金产品或服务过程中，将投资者根据风险承受能力进行划分，并对不同的投资者销售不同风险等级的基金产品或服务。

协会官网发布的文件称，可根据专业投资者的业务资格、投资实力、投资经历等因素，对专业投资者进行细化分类和管理。按照风险承受能力，普通投资者和基金产品或服务可分为五种类型。普通投资者拒绝填写风险评估问卷的，机构应拒绝向其销售基金产品或服务。

“最低风险承受能力类别的普通投资者不得购买高于其风险承受能力的基金产品或者服务。”文件称，禁止向不符合准入要求的投资者销售基金产品或者服务；禁止向普通投资者主动推介风险等级高于其风险承受能力的基金产品或者服务。

文件并表示，基金产品风险等级划分时应综合考虑基金管理人成立时间、治理结构、资本金规模、管理基金规模、投研团队稳定性、内部控制制度健全性及执行度、风险控制完备性以及基金投资方向、投资范围和投资比例、募集方式及最低认缴金额、运作方式、存续期限、过往业绩及净值的历史波动程度等因素。

征求意见稿显示，对合同表述复杂，存在免责条款、结构性安排、投资标的具有衍生品性质等导致普通投资者难以理解的；或服务规模过大，影响面广，可能触发巨额赎回，易引发群体事件的，不存在公开交易市场，投资单一标的集中度过高的，应审慎评估其风险等级。

中国证监会此前发布证券期货投资者适当性管理办法，统一投资者分类标准和管理要求，明确产品分级的底线要求和职责分工，并突出对于普通投资者的特别保护，要求向投资者提供有针对性的产品及差别化服务。（完）

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