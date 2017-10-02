综述：中国9月制造业PMI反弹至逾五年高位 中下游成本压力续增

作者 宿泱韫

路透北京9月30日 - 中国9月官方制造业PMI超预期反弹，创下逾五年高点，新订单强劲回升反映内需稳步扩张，同日公布的财新制造业PMI则走势相反，降至三个月低位；分析人士认为，环保限产等利好大企业，或是偏重大企业的官方PMI优于财新的主要原因。

不过官方和财新制造业PMI的价格分项指数均大幅上升，显示中下游正在承受越来越大的成本压力，未来盈利改善、生产走强的持续性仍待观察。

“9月PMI大幅上涨表明当前总需求水平依然保持较好态势，这有助于国内经济延续上半年稳中向好趋势。”招商证券宏观分析师张一平表示，但另一方面，生产扩张速度受到较为明显的影响，这意味着价格水平将持续处于高位运行，两高一剩行业盈利持续改善，而下游企业将承受更大的成本压力。

他指出，如何在经济去杠杆和维持全行业盈利保持稳定取得平衡是未来政策的重要看点之一。

国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周六联合公布，宏观经济先行指标--8月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至52.4，远超路透调查预估中值51.5和上月的51.7，为2012年4月以来最高，当时为53.3。

不过同日公布的财新制造业PMI再度与官方数据背离，9月降至三个月低点51，脱离8月触及的半年高点51.6。其中，新订单指数环比下降2.0个点至51.2，为6月以来最低水准；产出指数环比微幅下滑0.1个点，但亦为三个月低点。今年以来两大PMI指数已有几次背离，如今年5月官方PMI持平于前月，财新则出现近一年来首次收缩。

“制造业继续保持稳中向好的发展态势，扩张步伐有所加快。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，从本月数据看，制造业供需两端继续向好，国内外市场需求改善，进出口稳步增长，且国庆、中秋双节临近，消费品制造业扩张加快。

官方PMI的分项数据显示，生产指数和新订单指数为54.7和54.8，分别比上月上升0.6和1.7个百分点，均为近年来高点，赵庆河称，这是新订单指数年内首次超过生产指数，供需关系更趋于平衡。新出口订单指数为51.3，为今年次高点，进口指数为51.1，略有回落，制造业外贸回稳向好势头进一步巩固。

中国首席经济学家论坛高级研究员蔡浩认为，内需显着回暖是9月PMI超预期大涨的主因，8月末的财政支出实际9月上旬才开始，而下旬又有新一轮财政支出的出现，超预期力度的财政支持大幅提振了国内需求。而外需回暖一方面受益于发达经济体经济环境的改善，9月欧、美、日领先经济指标初值均超预期回暖；一方面则受益于9月人民币贬值的刺激，9月人

民币兑美元汇率贬值1.5%左右。

他称，9月历经上旬和下旬两次财政支出，这在历年来都是罕见的，在这样的财政支持力度下，9月经济数据反弹（超预期）可期。当然，随后公布的经济数据应该不会像官方制造业PMI所呈现的那么强劲，这主要是因为年中开始的环保去产能举措，受益方主要系大中型国企，也是官方制造业PMI的主要调查对象，从而在主观上推高了该领先指数。

分企业规模看，大型企业PMI为53.8，比上月上升1.0个百分点，位于年内较高的扩张区间。中型企业PMI为51.1，比上月微升0.1个百分点。小型企业PMI为49.4，比上月回升0.3个百分点。

**中下游成本压力续增**

尽管在生产和新订单等分项上大相径庭，官方和财新PMI均显示出中下游成本上升压力，官方PMI主要原材料购进价格和出厂价格分别上升3.1和2个点，至68.4和59.4，财新PMI的投入和产出价格指数环比分别上升7.3和2个点，均创下九个月高位。

统计局赵庆河称，从调查结果看，反映原材料价格上涨的企业比重超过四成，主要原材料购进价格指数升至68.4，中下游行业担忧成本压力进一步加大。其中，造纸印刷业、木材加工及家具制造业、化学原料及化学制品制造业等行业主要原材料购进价格指数位于75以上的高位区间。

海通证券宏观团队的姜超等称，原材料购进价格再创年内新高，印证9月以来油价上调、煤价上涨、钢价冲高回落，预测9月PPI环涨0.3%。就库存方面，原材料库存回升至48.9，产成品库存降至44.2，需求旺盛带动产成品去库存，而生产同步走强、购进价格大涨，也令原材料库存回补。

“原材料购进价格再创年内新高，涨价令上游行业盈利高、生产旺，但中下游行业成本压力进一步增大，未来盈利改善、生产走强的持续性仍待观察。”他们点评道。

交通银行金融研究中心研究员刘学智认为，购进和出厂两端价格大幅上升，是拉升本月制造业PMI的重要因素。近期大量工业产品价格上升，制造业原材料购进价格和出厂价格连续两个月大幅上升。产品价格回升促进生产加快，制造业短期回暖。由于9月下旬部分产品价格上升势头减弱，未来回暖势头可能略有放缓。

**非制造业强劲反弹**

官方非制造业PMI在上月短暂回落后重新升至较高景气区间，9月环比增2个点至55.4，为2014年5月以来最高点，当时为55.5。随着季节的变化，建筑业进入生产旺季，企业加快施工进度，提升了建筑业景气度。

9月服务业商务活动指数环比上升1.8个百分点至54.4，建筑业商务活动指数则环比大增3.1个百分点，至61.1。

赵庆河称，在制造业生产扩张加速的带动下，生产性服务业快速增长，商务活动指数为59.7，高于上月5.1个百分点。从市场需求和预期看，新订单指数和业务活动预期指数为51.5和60.8，分别高于上月1.2和0.7个点，服务业市场需求稳中有升，企业信心进一步增强。

从服务业行业大类看，批发业、电信广播电视和卫星传输服务业、互联网及软件信息技术服务业、货币金融服务、资本市场服务、保险业等行业商务活动指数均位于60以上的高位景气区间，企业经营活动较为活跃，业务总量增长明显。铁路运输业、道路运输业、餐饮业、房地产业、居民服务及修理业等行业商务活动指数低于临界点，景气度有所减低。

建筑业重回高位景气区间。赵庆河称，随着季节的变化，建筑业进入生产旺季，企业加快施工进度。其中，土木工程建筑业商务活动指数升至61.2，较上月大幅上升8.1个百分点。从市场和劳动力需求看，新订单指数和从业人员指数为56.9和56.4，分别高于上月2.4和2.1个百分点，企业用工量上升，需求增长加快，建筑业继续保持较快发展。

交通银行的刘学智称，建筑业迎来生产旺季，不排除赶在10月之前加快施工的可能。受房地产市场降温的影响，未来建筑业可能出现高位回落。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览(%):

9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 17年1月 16年12月 11月 10月 9月

52.4 51.7 51.4 51.7 51.2 51.2 51.8 51.6 51.3 51.4 51.7 51.2 50.4

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。

通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 17年1月 16年12月 11月 10月 9月

55.4 53.4 54.5 54.9 54.5 54 55.1 54.2 54.6 54.5 54.7 54.0 53.7

非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。（完）