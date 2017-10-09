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数据观测：低基数及外需向好料带动9月出口加速 贸易顺差续收窄
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#中国财经
2017年10月9日 / 早上6点50分 / 9 天前

数据观测：低基数及外需向好料带动9月出口加速 贸易顺差续收窄

2 分钟阅读

公布内容：中国9月进出口数据

公布时间：10月13日（周五）

--调查结果:

指标 9月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

出口(%) 8.8 5.6 ~ 12.5 5.5 -10.4 20

进口(%) 13.5 6.0 ~ 17.0 13.3 -1.6 20

贸易顺差(亿美元) 395 340 ~ 490 419.9 406.27 18

--数据要点：

路透综合约20家机构预测中值结果显示，受外需向好和低基数效应推动，中国9月出口同比增速料回升至8.8%；同时，受进口商品价格上涨的影响，进口增速亦有望小升至13.5%；当月贸易顺差则可能收窄至395亿美元。

交通银行金融研究中心报告指出，美国9月制造业采购经理人指数(PMI)上升至53，欧元区9月制造业PMI上升到58.2，创六年半新高，服务业PMI上升到55.6，经济基本面保持向好。9月下旬波罗的海乾散货运价指数(BDI)上升至1,500点以上，比月初大幅上升了21.3%，都表明当前国际贸易市场升温。

此外，韩国、越南、马来西亚、中国台湾等周边国家和地区出口保持两位数增长，外需向好有助于中国出口增长。

“去年9月出口增长-10.5%，低基数有助于今年同期出口增长。综合判断，9月出口能够保持较好增长势头，预计同比增速上升至10%，出口额2,020亿美元左右。”交行报告称。

国内大型投行--中金宏观研究团队报告也指出，全国从10月1日起进入长达8天的假期，外贸企业在长假前会提前安排出口，因此会推高9月份出口。节前效应、9月同比多一个工作日、以及去年低基数的共同作用下，9月出口增速可能明显回升。

“9月份顺差通常季节性下降，预计373亿美元。”中金宏观的报告指出。

不过，兴业证券宏观团队认为，5月开始人民币有明显升值，汇率影响出口可能有四个月左右滞后，因而9月出口可能体现出人民币升值拖累，出口增速可能偏弱。据路透测算，今年年初至9月末，人民币兑美元汇率收盘价升值约4.6%。

进口方面，交行指出，9月国际大宗商品价格指数略有下降，但同比依然上涨，涨幅约6.5%，其中金属类初级产品价格同比涨幅超过25%。9月高频数据显示主要进口产品价格同比上涨。经过测算，原油、铁矿石、大米等进口价格同比明显上涨，从进口量来看，投资下行导致市场需求略有走弱，但近期不会明显下降。综合判断，预计9月进口增长12%左右。

光大证券宏观经济报告也称，从国内需求来看，新订单指数已经连续18个月处于枯荣线以上，9月更有所回升，预计9月以美元计价进口同比约为14%。

中国9月官方制造业PMI超预期反弹，创下逾五年高点，新订单强劲回升反映内需稳步扩张，同日公布的财新制造业PMI则走势相反，降至三个月低位；分析人士认为，环保限产等利好大企业，或是偏重大企业的官方PMI优于财新的主要原因。（完）

发稿 孙琦子; 审校 乔艳红

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