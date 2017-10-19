中国9月银行结售汇逾两年来首现顺差 跨境资金流动趋向均衡

路透北京10月19日 - 中国9月银行结售汇为逾两年来首现顺差，进一步印证跨境资金流动形势趋于均衡、回稳向好的态势；与此同时，央行也在逐步退出对汇市的常态化干预。这意味着随着汇率形成机制更趋完善，市场主体更加多元化，持续单向的升值或贬值预期将明显减弱，未来中国跨境资金流动仍将保持总体稳定。

外管局网站周四刊登答记者问并称，前三季度银行结售汇和涉外收付款逆差大幅收窄；售汇率同比明显下降，企业外汇融资需求逐步回暖；结汇率同比则稳中有升，企业、个人持汇意愿均有所回落，都表明近期外汇供求处于基本平衡状态。

中国国家外汇管理局周四公布，9月银行结售汇顺差3亿美元，上月为逆差38亿美元，为2015年6月以来首次呈现顺差；1-9月银行结售汇累计逆差1,129亿美元，同比下降54%。

9月银行代客涉外收付款逆差17亿美元，上月为逆差35亿美元；1-9月累计逆差1,115亿美元，同比下降56%。

“今年以来我国跨境资金流动更趋平衡，主要体现了内外部经济金融环境的发展变化。”外管局发言人在答记者问中称，“未来中国跨境资金流动仍将保持总体稳定。”

前三季度衡量企业购汇动机的售汇率，也就是客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比为66%，较2016年同期下降8个百分点。其中，一至三季度分别为68%、67%和63%，说明企业购汇更趋理性，并根据实际需求合理开展外汇融资，购汇偿还的情况减少。

与此同时，前三季度，衡量结汇意愿的结汇率，也就是客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比为63%，较上年同期上升2个百分点，其中，一至三季度分别为62%、63%和64%。同期，银行对客户远期结汇签约同比增长1.2倍，远期售汇签约下降5%，远期结售汇签约顺差77亿美元，2016年同期为逆差581亿美元。

外管局指出，未来中国跨境资金流动仍将保持稳定，主要受三大基本面支持：一是经济基本面更加坚实；二是随着国内营商环境的不断改善和对外开放措施的积极落实，外资流入仍将保持稳定，另一方面，国内债券市场、股票市场与国际市场的联系更加紧密，相关便利化措施不断跟进，有助于促进境外投资者投资境内资本市场。

三是市场基本面持续增强，“人民币汇率形成机制更趋完善，市场主体更加多元化，持续单向的升值或贬值预期将明显减弱，有助于熨平跨境资金的大幅波动，保持外汇供求的总体平衡。”外管局称。

至于美联储（FED）启动缩表的影响，外管局称，联储加息以及缩表不会根本动摇中国跨境资金流动总体趋稳的格局。一方面循序渐进仍将是美联储推动货币政策正常化的主要特点，另外，目前美元利率、汇率的影响因素更加多元，美联储货币政策调整只是其中一个方面。此外，中国适应和应对外部环境变化的能力也在不断增强。

而针对新的跨境资金流动形势，外管局强调，将坚持改革开放，完善外汇管理政策框架，进一步促进贸易投资便利化，全面提升外汇管理服务实体经济的效率和水平。同时，稳步实现资本项目可兑换，积极稳妥推动金融业对外开放。

此外，外管局将构建跨境资本流动的宏观审慎管理与微观市场监管体系，严厉打击外汇违法违规行为，维护国家金融稳定和经济安全。并且完善人民币汇率形成机制，继续推动外汇市场深化发展。在保持外汇储备安全性、流动性的基础上，实现外汇储备的保值增值。

**引导市场主体健全汇率风险管理**

外管局称，随着人民币汇率波动性逐渐提高，汇率风险管理对企业生产经营的重要性更加突出，但国内一些企业对于汇率套期保值的意识仍有待增强。企业需客观看待汇率风险，有的企业缺乏“风险中性”概念，习惯于押注升值或贬值的单边方向，以主观的市场判断替代严谨的风险管理。

另外，企业需正确看待套期保值，有的企业不愿意支付费用进行套期保值，或者是将套期保值当作赚钱的工具，忽视了其锁定汇率不确定性对企业主业利润形成冲击的避险本质功能。

“外汇局将继续引导市场主体正确认识汇率风险，健全汇率风险管理。”外管局称。

具体措施包括推动外汇市场深化发展，支持金融机构创新服务实体经济和适应市场需求的外汇产品；引导银行审慎经营，督促银行做好客户风险教育与管理；引导企业树立正确的汇率风险意识，正确认识汇率避险工具的作用，对汇率敞口进行适度套保，避免背离主业、脱实向虚。

“企业应该适应人民币汇率双向波动的常态，通过套期保值将双向波动的不确定性变成确定性，集中精力做好主业，”外管局建议称。

同时，企业要了解自己的交易，在参与交易前要对衍生品进行估值，并确定风险限制水平；企业应进行适度的套期保值，要把衍生品交易看作锁定风险的工具而非赚钱的手段。（完）