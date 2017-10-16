中国9月末银行业不良率较年初微降 同业资产和负债双双收缩--银监会

路透北京10月16日 - 中国银监会周六称，按照把主动防范化解金融风险放在更加重要的位置的要求，今年以来银行业资产质量保持稳定，9月末不良贷款率比年初下降0.04个百分点，关注类贷款率比年初下降0.47个百分点。

银监会网站发布新闻稿称，银监会以同业、理财、表外业务为重点推进银行业市场乱象整治专项行动，遏制资金脱实向虚，降低影子银行风险。同业资产和负债双双收缩，比年初分别减少2.6万亿元人民币和2万亿元。

理财产品增速则连续八个月下降，目前降至4%，比去年同期下降30个百分点，同业理财余额比年初减少2.6万亿元；特定目的载体投资增速比去年同期下降47个百分点。今年委托贷款同比少增8,279亿元。

此外，银监会还加大监督检查力度，今年前九个月，全系统共作出行政处罚决定2,436件，处罚银行业金融机构1,386家，对机构罚款合计5.55亿元，没收违法所得0.7亿元，罚没金额合计超过2016年的两倍。

9月末，银行业各项贷款同比增长13.2%，高于同期资产增速2.6个百分点。前9个月新增贷款11.5万亿元，占新增资产的比例较去年同期大幅提高35.5个百分点。（完）