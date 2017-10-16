FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
中国9月末银行业不良率较年初微降 同业资产和负债双双收缩--银监会
频道
专题
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
中共十九大
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
深度分析
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
深度分析
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#中国财经
2017年10月16日 / 凌晨2点06分 / 6 天内

中国9月末银行业不良率较年初微降 同业资产和负债双双收缩--银监会

1 分钟阅读

路透北京10月16日 - 中国银监会周六称，按照把主动防范化解金融风险放在更加重要的位置的要求，今年以来银行业资产质量保持稳定，9月末不良贷款率比年初下降0.04个百分点，关注类贷款率比年初下降0.47个百分点。

银监会网站发布新闻稿称，银监会以同业、理财、表外业务为重点推进银行业市场乱象整治专项行动，遏制资金脱实向虚，降低影子银行风险。同业资产和负债双双收缩，比年初分别减少2.6万亿元人民币和2万亿元。

理财产品增速则连续八个月下降，目前降至4%，比去年同期下降30个百分点，同业理财余额比年初减少2.6万亿元；特定目的载体投资增速比去年同期下降47个百分点。今年委托贷款同比少增8,279亿元。

此外，银监会还加大监督检查力度，今年前九个月，全系统共作出行政处罚决定2,436件，处罚银行业金融机构1,386家，对机构罚款合计5.55亿元，没收违法所得0.7亿元，罚没金额合计超过2016年的两倍。

9月末，银行业各项贷款同比增长13.2%，高于同期资产增速2.6个百分点。前9个月新增贷款11.5万亿元，占新增资产的比例较去年同期大幅提高35.5个百分点。（完）

发稿 许菁；审校 沈燕/乔艳红

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below