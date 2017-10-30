中国9月空气质量较差排名河北再占六席 北京亦上榜--环保部

路透北京10月30日 - 中国环保部上周六发布重点区域和74个城市空气质量状况显示，9月空气质量相对较差的后10位城市（从第74名到第65名）依次是：邢台、石家庄、太原、邯郸、唐山、保定、北京、廊坊、郑州和天津市，河北再占六席，北京亦上榜单。而京津冀区域13个城市优良天数同比下降14.1个百分点。

环保部网站刊登的新闻稿称，质量相对较好的前10位城市依次是：海口、拉萨、舟山、贵阳、昆明、台州、厦门、丽水、福州和哈尔滨市。

1-9月，质量相对较好的前10位城市依次是：海口、拉萨、舟山、珠海、丽水、惠州、深圳、厦门、贵阳和福州市。后10位城市依次是：石家庄、邯郸、邢台、保定、唐山、太原、郑州、衡水、西安和济南市。

据统计，9月全国338个地级及以上城市平均优良天数比例为87.7%，同比上升2.2个百分点；PM2.5浓度同比下降16.7%；PM10浓度同比下降6.2%。京津冀区域13个城市优良天数同比下降14.1个百分点。

环保部网站援引环境监测司司长刘志全的话称，京津冀区域13个城市9月平均优良天数比例为51.3%，同比下降14.1个百分点；9月PM2.5浓度同比持平；PM10浓度同比上升15.2%。1-9月，平均优良天数比例为52.6%，同比下降8.7个百分点；PM2.5浓度同比上升10.3%；PM10浓度同比上升10.7%。

中国环境保护部部长李干杰在十九大期间表示，中国生态环境保护任重道远，资源环境承载能力已达到或接近上限，成为中国经济社会可持续发展的重大瓶颈制约，成为全面建成小康社会的明显短板。（完）

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