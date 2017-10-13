中国9月煤炭进口量创下2014年12月来最高 因国内产量受抑

路透北京10月13日 - 中国9月煤炭进口量升至2014年12月以来最高，因中国政府在中共十九大召开之前进行严格的安全和环保督查，抑制了国内产出。

据海关总署周五公布的数据，9月中国进口煤炭2,708万吨，同比增长10.8%。

今年前九个月的进口同比增长13.7%至2.0485亿吨，反映出国内需求强劲，尽管政府采取措施减少煤炭消耗量以降低污染。

这一数据中包括褐煤。这是一种热值较低的煤炭，主要由由印尼供给。

中国国务院8月底启动了一系列针对煤矿的检查，针对事故的发生要求改善和提升安全状况。

根据国家统计局的数据，8月煤炭产量降至10个月新低，因部分矿企临时关停，意图躲避检查。

9月19日，郑州商品交易所动力煤价格触及每吨658.6元人民币(100.11美元)的纪录新高。

根据国家发改委，东北三省黑龙江、吉林和辽宁以及一些西部省份等地区“难以保证煤炭供应”。

“产量限制使发电厂真的很难买到煤炭。所以他们没有别的选择，只能从其他地方买，”海通期货分析师Xu Bo表示。

发改委本月稍早下发指令，以确保煤炭的稳定供应，并保证关键时候和关键地区有合理的库存储备水平。(完)