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中国9月CPI回落PPI超预期通胀将回归温和 去杠杆政策基调未变（更新版）
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#中国财经
2017年10月16日 / 凌晨4点06分 / 6 天前

中国9月CPI回落PPI超预期通胀将回归温和 去杠杆政策基调未变（更新版）

3 分钟阅读

(新增更多数据细节和评论)

路透北京10月16日 - 中国9月通胀数据一冷一热，CPI受高基数和食品价格拖累，同比涨幅较前月回落；但PPI在大宗商品价格带动下，同比涨幅远超预期，升至半年新高。分析人士普遍预计，CPI将继续保持温和增长，而随着基数抬高和国内投资放缓，PPI涨幅将冲高回落。

当前CPI走势温和继续为政策提供较大空间。分析师多认为去杠杆仍是政策主基调，央行行长周小川近日亦表示，将继续实行积极财政政策和稳健货币政策，并不断综合施策，补短板、去杠杆、警惕并防控影子银行、房地产市场泡沫等风险。

“今年CPI和PPI是一边冷一边热，一边是海水一边是火焰，明年预计双温和，都会向2-3%回归。”申万宏源首席宏观分析师李慧勇称，通胀提供了很大的政策空间，需要宽松就宽松，不至于陷入因为要保增长面临高物价的两难境地。

中国国家统计局周一公布，9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.6%，与路透调查预估中值一致；9月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.9%，高于路透调查预估中值6.3%，为半年来高位，前高是今年3月的7.6%。1-9月CPI同比上涨1.5%，PPI上涨6.5%。

9月CPI环比上涨0.5%，为八个月最高水准，亦高于路透调查预估中值0.4%；PPI环比上涨1%。9月CPI中的食品价格同比下降1.4%，降幅比上月扩大1.2个百分点；非食品价格同比上涨2.4%，涨幅扩大0.1个百分点。

统计局城市司高级统计师绳国庆指出，在9月1.6%的CPI同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约为0.2个百分点，新涨价因素约为1.4个百分点。食品价格中，猪肉价格下降12.4%，影响CPI下降约0.36个百分点；非食品价格中，医疗保健类价格上涨7.6%，居住类价格上涨2.8%，教育文化和娱乐类价格上涨2.3%。

“9月份CPI涨幅基本符合预期，其中受食品价格下降影响，CPI涨幅比上月回落0.2个百分点，这与天气因素影响有关，也与往年的表现基本一致。预计四季度CPI继续保持平稳走势，全年涨幅在1.5%左右。”国家信息中心经济预测部宏观经济研究室主任牛犁表示。

分析师们指出，随着冬季来临蔬菜鲜果及猪肉价格预计上涨，而另一方面，医疗服务等价格涨幅不可持续，预计CPI总体将维持温和增长。

华融证券首席经济学家伍戈撰文称，近期CPI面临较强供给扰动仍波澜不惊的原因有二：一是在总需求平稳的宏观大背景下，CPI整体上难以大幅波动；二是来自上游原材料和下游猪肉养殖的各种供给冲击虽然复杂，但其对CPI的作用效果恰好相互抵消。

“因而，呈现出上游PPI攀升但下游CPI平稳的‘异常’现象。尽管如此，上游PPI的上涨已明显传递到了CPI中的非食品部分。”

他称，展望未来半年，在总需求稳中趋缓的前提下，通胀风险仍整体可控。上下游供给扰动虽持续存在，但其影响有限：一方面尽管当前禁养力度不减，但过去半年能繁母猪存栏量基本平稳，其对生猪出栏的滞后影响将确保猪价未来半年保持大体平稳；另一方面，尽管冬季环保限产已形成涨价预期，但上游PPI等价格在去年高基数下仍有望缓慢回落。

“随着未来上下游各种供给冲击因素的逐渐消退，预计CPI将在明年春节期间触及2%-3%之间的高点后逐步回落，届时CPI与PPI也将重新回归同步走势，并与总需求的整体趋势保持一致。”伍戈写道。

浏览通胀数据图表，点选链接：tmsnrt.rs/2xHrNyX

**PPI涨幅远超预期**

受钢铁、有色金属等价格上涨拉动，9月PPI大超预期，涨幅升至半年高点，不过分析师多认为，PPI涨幅收窄的大趋势未变，这主要基于基数抬升，以及大宗商品涨势不可持续。

“而在基建、地产投资动力不足，以及限产多数已被预期的情况下，主导工业品的逻辑正从供给向需求端切换。叠加基数效应，预计四季度PPI同比将回落。”联讯证券分析师李奇霖、张德礼表示。

统计局的绳国庆称，在9月6.9%的PPI同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约为4.0个百分点，新涨价因素约为2.9个百分点。黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、煤炭开采和洗选业等七大行业合计影响PPI同比上涨约5.6个百分点，占总涨幅的81.2%。

申万宏源首席宏观分析师李慧勇也认为，接下来PPI仍是高位回落的走势，9月的表现只是在回落过程中上窜了一下，四季度和明年都会延续涨幅回落。一是由于基数明显抬升，二是在恢复性上涨后大宗商品需要新动能，比如房地产明年是否大幅超预期，世界经济是否会大幅超预期？

“CPI低位徘徊，PPI再度回升，通胀继续分化，央行货币政策态度未变。”海通证券宏观团队的姜超等表示，9月末央行宣布对普惠金融领域实施定向降准，本次降准释放流动性规模非常有限，绝非大水漫灌，且对应的基础货币需要到2018年初才能释放，远水难解近渴，当前央行仍在“削峰填谷”，货币政策依然是中性态度。

中国首席经济学家论坛高级研究员蔡浩预计，四季度CPI涨幅维持在2%以下，PPI随着环保去产能力度的缓和，则大概率会冲高回落。货币政策方面，央行将继续以去杠杆为目标，维持稳健中性基调的可能性很大，11-12月流动性整体或仍将维持紧平衡态势，全年通胀压力不大。

中国央行行长周小川近日表示，多项指标显示近期中国经济增长稳中向好，去杠杆也取得初步效果；将继续实行积极财政政策和稳健货币政策，并不断综合施策，补短板、去杠杆、警惕并防控影子银行、房地产市场泡沫等风险。

以下为9月数据详情（同比%）：

实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期

居民消费价格指数(CPI) 1.6 1.6 1.8 1.5~2.0 1.9

工业生产者出厂价格指数(PPI) 6.9 6.3 6.3 5.8~6.9 0.1 （完）

发稿 路透北京中文部；撰写 宿泱韫；审校 张喜良

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