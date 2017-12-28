中国三季末外债环比增7.5% 短期外债占比65%保持稳定--外管局（更新版）

（新增外管局评论及更多细节）

路透北京12月28日 - 中国国家外汇管理局周四公布，2017年9月末全口径外债余额1.68万亿美元，较6月末增加1,172亿美元，增幅为7.5%；其中短期外债余额为10,939亿美元，占65%，比例保持稳定。

外管局网站刊登有关负责人答记者问指出，三季度外债规模平稳增长来自于债务证券和贸易信贷与预付款增长。

其中，债务证券增长占外债总规模增长的约45%，显示境外机构在境内债券市场的参与程度不断上升；贸易信贷与预付款增长占外债总规模增长的两成左右。

数据并显示，从币种结构看，截止9月末，本币外债余额为5,573亿美元，占33%；外币外债余额（含SDR分配）为11,227亿美元，占67%。在外币登记外债余额中，美元债务占81%，欧元债务占8%，日元债务占2%，特别提款权和其他外币外债合计占比为9%。

上述负责人并表示，未来，中国将围绕健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，不断完善跨境融资宏观审慎管理，密切关注外债变动情况，更好地将服务实体经济与防范系统性风险结合起来。

相比6月末，9月末的新增外债中，其他接受存款公司的外债增加了709亿美元，其中短期外债新增597亿美元；广义政府外债增加146亿美元，央行外债则减少80亿美元。

外管局指出，政策红利不断释放，为中国外债平稳增长提供重要条件。随着全口径跨境融资宏观审慎管理政策、自贸区等贸易投融资便利化措施的落地，越来越多的企业享受到了政策红利，融资渠道不断拓宽、融资成本不断降低。

国家外管局此前公布，6月末中国全口径外债余额为105,870亿元人民币（等值15,628亿美元），较3月末增加1,250亿美元，增幅为8.7%，主要来自银行外债增长。（完）

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