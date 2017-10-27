FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
9月中国工业企业利润增速创七个月新高 电力等行业拉动明显（更新版）
频道
专题
调查：今明两年金价预计均将持平 银价预估再度下调
路透调查
调查：今明两年金价预计均将持平 银价预估再度下调
9月中国工业企业利润增速创七个月新高 电力等行业拉动明显
中国财经
9月中国工业企业利润增速创七个月新高 电力等行业拉动明显
斯巴鲁称内销汽车的出厂检测未严格遵守适当的检测程序
国际财经
斯巴鲁称内销汽车的出厂检测未严格遵守适当的检测程序
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#中国财经
2017年10月27日 / 凌晨1点59分 / 1 天前

9月中国工业企业利润增速创七个月新高 电力等行业拉动明显（更新版）

4 分钟阅读

路透北京10月27日 - 中国9月规模以上工业企业利润同比增27.7%，创七个月新高，电力、酒和电子等行业拉动作用明显；同时，随着供给体系的质量和效率不断提升，供需关系稳步改善，企业效益明显提高。

中国国家统计局周五公布，9月规模以上工业企业实现利润总额6,621.8亿元人民币，同比增速比8月加快3.7个百分点。该增速是年内仅次于1-2月的高点。

“电力、酒和电子三个行业合计影响全部规模以上工业企业利润增速比8月份加快3.8个百分点。”国家统计局工业司何平指出。

初步测算，因出厂价格上涨，企业主营业务收入增加约6,526亿元；因购进价格上涨，企业主营业务成本增加约5,164亿元。收支相抵，利润增加约1,362亿元，比8月多增加约89亿元。

海通证券首席经济学家姜超分析，9月工业生产、销售均有所改善，指向工业景气利润短期回升。其中价格上涨带来的利润增加高达1,362亿元，占9月利润总额20%，这也印证了9月制造业PMI回升主要归功于价格指数的大幅飙升，意味着工业利润回升的主因仍是涨价。

但他同时指出，值得注意的是，目前库存周期已至尾声，设备投资周期难启，地产销售增速转负；随着需求持续转冷，依靠涨价实现盈利高增的局面难以持续。

中国工信部发言人郑立新周五在国新办发布会上则表示，前三季度工业经济实现稳中向好、好于预期，预计四季度有望延续1-9月平稳向好态势，企业利润继续增长。

**电力等行业拉动明显**

何平称，9月，受部分特高压工程投入运行及投资收益增加等影响，电力、热力生产和供应业利润同比增22.6%，扭转了8月利润同比下降8.5%的局面；受市场销量增加影响，酒、饮料和精制茶制造业利润同比增52.9%，增速比8月加快37.4个百分点。

受部分品牌移动通讯产品畅销等影响，计算机、通信和其他电子设备制造业利润同比增长23.6%，增速比8月加快2.1个百分点。

数据并显示，1-9月，全国规模以上工业企业实现利润总额55,846亿元，同比增长 22.8%，增速比1-8月加快1.2个百分点。其中，国有控股企业利润增47.6%，集体企业增4.3%，股份制企业增长24.6%，外商及港澳台商投资企业增18.5%，私营企业增14.5%。

就行业来看，1-9月，在41个工业大类行业中，39个行业利润总额同比增加，两个行业减少。其中，煤炭开采和洗选业利润总额同比增7.2倍，石油加工、炼焦和核燃料加工业增长38.4%，化学原料和化学制品制造业增长37.9%，非金属矿物制品业增长24.6%，黑色金属冶炼和压延加工业增长1.2倍，有色金属冶炼和压延加工业增长47.1%。

石油和天然气开采业由同期亏损转为盈利，电力、热力生产和供应业利润总额同比下降23.7%。

**企业杠杆率下降**

统计局数据并显示，9月末，规模以上工业企业资产同比增7.9%，负债增长6.7%，所有者权益增长9.4%；资产负债率为55.7%，同比下降0.6个百分点。

何平表示，综合考虑成本和费用，从1-9月数据看，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本费用为92.9元，同比降低0.5元。企业杠杆率下降，经营风险降低，其中，国有控股企业资产负债率为61%，同比降低0.5个百分点。

同时，资金周转加快，经营效率提高。9月末，规模以上工业企业应收账款平均回收期为37.3天，同比减少1天；产成品存货周转天数为13.7天，同比减少0.6天。

“销售改善、生产平稳令存货持续去化，库存周期已至尾声。”姜超指出。

此外，高技术制造业、工业战略性新兴产业较快增长，1-9月，高技术制造业主营业务收入同比增长13.5%，增速比全部规模以上工业高1个百分点。同期规模以上工业企业中，亏损企业个数同比减少3.4%，亏损企业亏损总额同比下降18.1%。

中共十九大新闻发言人庹震此前表示，去杠杆没有对中国经济产生明显的紧缩效应，不能将其和稳增长对立起来看；从长期看，主动去杠杆有利于消除影响经济平稳健康发展的风险隐患，增强经济中长期发展韧劲。

以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)

累计 增速(%) 单月 增速(%)

1-9月 22.8 9月 27.7

1-8月 21.6 8月 24.0

1-7月 21.2 7月 16.5

1-6月 22 6月 19.1

1-5月 22.7 5月 16.7

1-4月 24.4 4月 14.0

1-3月 28.3 3月 23.8

2017年1-2月 31.5 1-2月 31.5

2016年全年 8.5 12月 2.3

1-11月 9.4 11月 14.5

1-10月 8.6 10月 9.8

1-9月 8.4 9月 7.7

1-8月 8.4 8月 19.5

1-7月 6.9 7月 11.0

1-6月 6.2 6月 5.1

1-5月 6.4 5月 3.7

1-4月 6.5 4月 4.2

1-3月 7.4 3月 11.1

1-2月 4.8 1-2月 4.8

2015年全年 -2.3 12月 -4.7

2014年全年 3.3 12月 -8

2013年全年 12.2 12月 6

（完）

参看详情，请点击国家统计局网站：here

发稿 许菁；审校 宿泱韫/张喜良

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below