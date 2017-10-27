9月中国工业企业利润增速创七个月新高 电力等行业拉动明显（更新版）

路透北京10月27日 - 中国9月规模以上工业企业利润同比增27.7%，创七个月新高，电力、酒和电子等行业拉动作用明显；同时，随着供给体系的质量和效率不断提升，供需关系稳步改善，企业效益明显提高。

中国国家统计局周五公布，9月规模以上工业企业实现利润总额6,621.8亿元人民币，同比增速比8月加快3.7个百分点。该增速是年内仅次于1-2月的高点。

“电力、酒和电子三个行业合计影响全部规模以上工业企业利润增速比8月份加快3.8个百分点。”国家统计局工业司何平指出。

初步测算，因出厂价格上涨，企业主营业务收入增加约6,526亿元；因购进价格上涨，企业主营业务成本增加约5,164亿元。收支相抵，利润增加约1,362亿元，比8月多增加约89亿元。

海通证券首席经济学家姜超分析，9月工业生产、销售均有所改善，指向工业景气利润短期回升。其中价格上涨带来的利润增加高达1,362亿元，占9月利润总额20%，这也印证了9月制造业PMI回升主要归功于价格指数的大幅飙升，意味着工业利润回升的主因仍是涨价。

但他同时指出，值得注意的是，目前库存周期已至尾声，设备投资周期难启，地产销售增速转负；随着需求持续转冷，依靠涨价实现盈利高增的局面难以持续。

中国工信部发言人郑立新周五在国新办发布会上则表示，前三季度工业经济实现稳中向好、好于预期，预计四季度有望延续1-9月平稳向好态势，企业利润继续增长。

**电力等行业拉动明显**

何平称，9月，受部分特高压工程投入运行及投资收益增加等影响，电力、热力生产和供应业利润同比增22.6%，扭转了8月利润同比下降8.5%的局面；受市场销量增加影响，酒、饮料和精制茶制造业利润同比增52.9%，增速比8月加快37.4个百分点。

受部分品牌移动通讯产品畅销等影响，计算机、通信和其他电子设备制造业利润同比增长23.6%，增速比8月加快2.1个百分点。

数据并显示，1-9月，全国规模以上工业企业实现利润总额55,846亿元，同比增长 22.8%，增速比1-8月加快1.2个百分点。其中，国有控股企业利润增47.6%，集体企业增4.3%，股份制企业增长24.6%，外商及港澳台商投资企业增18.5%，私营企业增14.5%。

就行业来看，1-9月，在41个工业大类行业中，39个行业利润总额同比增加，两个行业减少。其中，煤炭开采和洗选业利润总额同比增7.2倍，石油加工、炼焦和核燃料加工业增长38.4%，化学原料和化学制品制造业增长37.9%，非金属矿物制品业增长24.6%，黑色金属冶炼和压延加工业增长1.2倍，有色金属冶炼和压延加工业增长47.1%。

石油和天然气开采业由同期亏损转为盈利，电力、热力生产和供应业利润总额同比下降23.7%。

**企业杠杆率下降**

统计局数据并显示，9月末，规模以上工业企业资产同比增7.9%，负债增长6.7%，所有者权益增长9.4%；资产负债率为55.7%，同比下降0.6个百分点。

何平表示，综合考虑成本和费用，从1-9月数据看，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本费用为92.9元，同比降低0.5元。企业杠杆率下降，经营风险降低，其中，国有控股企业资产负债率为61%，同比降低0.5个百分点。

同时，资金周转加快，经营效率提高。9月末，规模以上工业企业应收账款平均回收期为37.3天，同比减少1天；产成品存货周转天数为13.7天，同比减少0.6天。

“销售改善、生产平稳令存货持续去化，库存周期已至尾声。”姜超指出。

此外，高技术制造业、工业战略性新兴产业较快增长，1-9月，高技术制造业主营业务收入同比增长13.5%，增速比全部规模以上工业高1个百分点。同期规模以上工业企业中，亏损企业个数同比减少3.4%，亏损企业亏损总额同比下降18.1%。

中共十九大新闻发言人庹震此前表示，去杠杆没有对中国经济产生明显的紧缩效应，不能将其和稳增长对立起来看；从长期看，主动去杠杆有利于消除影响经济平稳健康发展的风险隐患，增强经济中长期发展韧劲。

以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)

累计 增速(%) 单月 增速(%)

1-9月 22.8 9月 27.7

1-8月 21.6 8月 24.0

1-7月 21.2 7月 16.5

1-6月 22 6月 19.1

1-5月 22.7 5月 16.7

1-4月 24.4 4月 14.0

1-3月 28.3 3月 23.8

2017年1-2月 31.5 1-2月 31.5

2016年全年 8.5 12月 2.3

1-11月 9.4 11月 14.5

1-10月 8.6 10月 9.8

1-9月 8.4 9月 7.7

1-8月 8.4 8月 19.5

1-7月 6.9 7月 11.0

1-6月 6.2 6月 5.1

1-5月 6.4 5月 3.7

1-4月 6.5 4月 4.2

1-3月 7.4 3月 11.1

1-2月 4.8 1-2月 4.8

2015年全年 -2.3 12月 -4.7

2014年全年 3.3 12月 -8

2013年全年 12.2 12月 6

（完）

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