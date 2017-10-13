中国9月原油和天然气进口跳增 受冬季燃料需求提振

路透北京10月13日 - 周五公布的海关数据称，中国9月原油进口量升至纪录第二高水准，天然气进口量增加近5%，因中国这一全球最大的能源消费国增加冬季燃料供应。

海关总署的数据显示，今年1-9月天然气进口量为4,838万吨，同比增长22.3%。

上月天然气进口量达到594万吨，较上年同期增加3.7%，较8月增加4.9%。

中国准备首次用天然气为数以百万计的家庭供暖，这刺激了液化天然气(LNG)进口需求，进口的LNG比国内天然气供应便宜。

“用于冬季取暖的清洁能源需求以及大型气化项目的需求增加，尤其是河北和河南等省份，这将推动第四季进口创下纪录新高，”商品咨询公司JLC的分析师Liang Jin说。

由于中国对天然气的需求不断上升，亚洲LNG现货价格自3月以来已跳升57%，至8.50美元/百万英热单位(mmBtu)。

图表：中国天然气进口 tmsnrt.rs/2xBEfAt

中国9月原油进口为3,700万吨或约900万桶/日，同比增长12%，高于8月触及的八个月低点，受中国海洋石油总公司(简称中国海油,CNOOC)的新炼厂以及一些独立炼厂的购买活动提振。

1-9月原油进口同比增长12%至3.18亿吨，或850万桶/日，触及纪录高位。

“9月进口高于预期，主要支持来自刚刚启动的中国海油(0883.HK)惠州炼厂，以及一些结束维修恢复生产的地炼厂，”咨询公司IHS Markit下游专家Harry Liu称。

Harry Liu预测，整个第四季进口量平均约为860万桶/日，由于国内精炼燃料过剩，进口增速将放缓。

“政府的燃料出口配额正在对炼厂原油加工量及随后的原油进口产生影响，”他说。

9月整体成品油出口为382万吨，同比降11%，环比降17%。

商务部9月末发放了第四批成品油出口配额，以缓解国内市场供应过剩情况。

消息人士对路透称，主要油企中国石化(0386.HK)和中国石油(0135.HK)已申请额外配额，以便在年底前出口更多汽油、柴油和航空燃油。

中国原油进口情况图表：tmsnrt.rs/2kKTxwv

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