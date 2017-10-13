中国9月出口反弹进口大超预期 年内外贸料继续给力（更新版）

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路透北京10月13日 - 在低基数和欧美经济改善之下，中国9月出口增速明显反弹，但受三季度人民币兑美元升值幅度较大影响，反弹力度不及预期；大宗商品量价齐升，则是进口大幅高于预期的主因，预计年内仍能维持两位数增长。

在投资和消费表现稳中略降的情况下，中国今年的经济增长仍高于去年，主要得益于外贸的明显改善，四季度进出口在高基数影响下增速或略有放缓，但外贸仍将是年内中国经济的有力支撑。

“总体趋势和我们预期一致，表现在两方面，一是进出口双双回升，二是进口回升速度大于出口，导致顺差收窄。”申万宏源首席宏观分析师李慧勇表示，之所以出现这两个趋势，是因为出口景气指数，特别是美国PMI再创新高，使得外贸向好；其次，考虑去年同期基数，回升也在预期中，而进口回升多于出口，更多是基于上月诸多商品价格涨幅有明显扩大。

他称，今年还是维持出口向GDP增速回归的判断，进口由于量价齐升会保持更快的增速，全年顺差继续收窄。从三驾马车静态影响看，今年投资、消费对经济增长的贡献都不及去年，但出口表现亮眼，使得经济在内需贡献相对减弱的情况下，增速比去年还略有提高。

中国海关总署周五公布，以美元计价9月出口同比增长8.1%，稍逊于路透调查预估中值8.8%；进口同比增长18.7%，远高于预估的13.5%，为今年3月以来最高水平；贸易顺差为284.67亿美元，不及路透预估中值395亿美元，创3月以来最低。前三季度以美元计价出口同比增长7.5%，进口增长17.3%。

进出口图表：tmsnrt.rs/2kL1JwV

“总的看，今年前三季度，进出口回稳向好势头在巩固，增长质量效益在提升。四季度，虽然外贸运行中仍面临一些不稳定、不确定因素，但新旧动能有序转换、结构调整稳步推进。”海关发言人黄颂平表示。

他预计四季度进出口总值将继续增加，今年全年外贸进出口有望实现两位数的增长。

黄颂平特别提及，大宗商品价格上涨助推进口、出口增长。前三季度，受国际大宗商品价格上涨影响，中国铁矿砂进口均价上涨38.4%，原油上涨33%，铜上涨29.2%，煤炭上涨75.4%，带动进口价格总体上涨10.6%，进口价格上涨对进口总值的拉动贡献率达到52.5%。与此同时，进口价格上涨通过国内生产传导到出口环节，推动出口价格上涨4.8%，对出口总值的拉动贡献率达到41.5%。

海关网站公布的新闻稿并显示，9月中国外贸出口先导指数为41.8，较上月下滑0.1。其中，根据网络问卷调查数据显示，出口经理人指数为43.9，较上月下滑0.8；出口经理人信心指数回升0.2至51.1，新增出口订单指数、出口企业综合成本指数分别下滑0.7、2.7至47.1、19.9。

贸易数据显示了中国经济增长的韧性，人民币兑美元即期周五早盘小幅走升，盘中一度升至6.5732，为9月22日以来新高，交易员表示，人民币主要受到中国十九大召开前做多情绪的影响，而新出炉的中国9月贸易数据向好，也给人民币汇价提供一定支撑。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小涨至10年高点，中国股市沪综指在数据公布后扩大涨幅，本地时间下午1：02，上涨0.14%。

**出口将继续支撑中国经济**

海关发言人黄颂平指出，今年三季度中国外贸进出口基数较二季度抬高了8.6%。三季度进出口同比增速虽然回落，仍属于较高的增长水平。今年三季度进出口值7.18万亿元，环比今年二季度增长3.5%，三季度进出口规模刷新了季度进出口规模最高纪录。

另外，在贸易结构上，进出口市场趋向多元化，前三季度对欧美日等传统市场进出口增长17%，对拉美国家进出口增长23.4%，与非洲国家进出口增长19.7%。

摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊称，鉴于目前支撑中国经济上半年中高速运行的国内驱动因素（例如补库存需求以及棚改货币化）开始减弱，因此出口成为关系到四季度中国经济是否能维持平稳增长的关键性变量。

章俊并提到，中国制造业PMI指数和美国ISM制造业指数的高度相关性，因此以美国为首的发达经济体经济复苏的强度和可持续性很大程度上决定了中国出口复苏的强度和可持续性。虽然摩根士丹利全球贸易领先指数（MSGTLI）回到年初的高点的概率不大，但基于最近两个月企稳回升的态势，全球贸易增长在四季度会维持相对稳健的态势，不会出现大幅萎缩的情况。

他预计，出口作为今年以来助推中国经济复苏的主引擎之一有望在年内继续支撑中国经济平稳增长。

九州证券经济学家邓海清则认为，目前来看，由于房地产投资断崖式下滑可能性不大，出口同比仍处于历史较高水平，且三季度以来美日欧经济再度强势走好，中国经济也不存在“二次探底”的可能性，总体上，2017年经济大概率“前高后低”，既没有“强复苏”，也没有“二次探底”。

9月以美元计价贸易数据详情如下:

指标 实际值 预估中值 预估区间 上月 上年同期

出口(%) 8.1 8.8 5.6 ~ 12.5 5.5 -10.4

进口(%) 18.7 13.5 6.0 ~ 17.0 13.3 -1.6

贸易顺差(亿美元) 284.67 395 340 ~ 490 419.9 406.27

海关并公布，以人民币计价，中国9月出口1.33万亿元人民币，同比增长9%；进口为1.13万亿元，同比增长19.5%；贸易顺差为1,930亿元，收窄28%。（完）