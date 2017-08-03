中国7月服务业PMI降至51.5 追平去年5月以来最低水准--财新

路透北京8月3日 - 中国7月财新服务业PMI续降，追平去年5月以来的最低水准；其中新业务指数降至近一年半低点，服务业者对未来一年经营前景的乐观度也有所减弱。不过由于制造业7月获明显改善，综合PMI指数继续加快扩张。

财新/Markit周四联合公布，中国7月服务业采购经理人指数(PMI)自上月的51.6降至51.5，追平今年4月水准，并列为2016年5月以来最低；当月中国综合PMI指数升至51.9，为四个月高点。

“中国经济在7月的表现强于预期，这主要归功于制造业的持续复苏。”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示，不过，制造业和服务业对未来12个月经营前景的信心指数均下滑，意味着经济下行压力可能仍存在。

他称，新业务指数微降，投入价格指数跌至近一年低位，收费价格则有小幅上升。

新业务指数虽保持扩张，但降至2016年3月以来最低，Markit提供的资料显示，月内约8%受访企业报告新订单增加，2%企业报告新业务量减少。

价格方面，投入价格指数在50上方，但创2015年初以来的并列最低，与去年8月并列，收费价格指数较前月略有上升，月内加价的企业普遍把原因归结为需求转强，还有部分企业因工资成本上升而提价。

经营预期指数降至八个月低点，服务业界对未来一年经营活动的增长前景有所减弱。月内约17%受访企业预期未来12个月经营活动将会扩张，2%企业预测经营收缩。

此前数据显示中国财新制造业PMI在7月继续改善，升至51.1，高于上月和路透调查预估的50.4，并创下四个月高位。需求--尤其是外需的好转推动了制造业的进一步扩张，价格水平亦有一定抬升。

最新出炉的7月官方制造业和非制造业PMI则双双回落，分别降至51.4和54.5，虽然都和上半年均值基本持平，且持续运行于景气区间，但仍不免让市场担忧中国经济下半年动能将放缓。

中国财新传媒2015年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。（完）