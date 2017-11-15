沪港通本周迎来三周年 南下香港资金6375亿港元--港交所

路透香港11月15日 - 香港交易所(0388.HK)称，沪港通本周即将迎来三周年，经港股通南下的资金，在这段期间为港股市场带来了6,375亿港元净流入，较北向交易--沪、深股通多近七成。

连接香港和上海股票市场的沪港通机制于2014年11月17日开启，为中国资本市场史上最具突破性的开放举措，让投资者首次在不改变本地市场交易习惯的原则下，方便快捷地直接参与对方市场。在沪港通顺利运作后，连接香港和深圳股票市场的深港通机制亦于2016年12月5日开通。

据港交所的统计数据，截至今年10月31日，港股通三年以来累计成交33,270亿港元，为港股市场带来了6,375亿港元净资金流入，内地投资者利用港股通投资港股的持股金额已达8,088亿港元，较2016年底增长一倍以上。

今年首10个月，港股通日均成交额在港股市场的占比增至7.2%，远高于2015年的2.4%和2016年的4%。

北向的沪股通和深股通成交也日渐活跃。截至今年10月31日，沪股通和深股通累计成交40,550亿元人民币，为内地股票市场带来了3,263亿元的净资金流入；香港和海外投资者合计持有沪市股票3,103亿元，深市股票1,814亿元。

港交所行政总裁李小加在周二晚间的声明称，沪深港通机制一直运作平稳顺畅，逐渐赢得了两地市场监管者和投资者的信赖。受此启发的债券通已经成功推出，相信未来互联互通机制可以延伸到更多资产类别。

他并指出，“沪深港通积极推动和促成了国际市场主要指数未来逐步纳入A股，我相信香港将来一定会在连接中国和世界方面继续扮演不可或缺的重要角色。”

过去三年，港交所与内地交易所伙伴和业界紧密合作，不断完善互联互通机制，先后推出了针对机构投资者的特别独立户口，取消了总额度限制，并即将对北向通提供即时货银对付结算服务。港交所称，未来将继续与业界共同努力提升互联互通机制服务，例如，不断完善假日交易安排。（完）

参看相关细节，可点选网址(here)