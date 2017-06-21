（更正）焦点：中国A股闯关成功 MSCI明晟将其纳入新兴市场指数

（更正：因译文有误，内文倒数第五段中应为“应对中国对资本赎回的管制”，非“资本外流”，并删除前句中“放松了投资标准”的表述。）

路透纽约6月20日 - 美国指数供应商MSCI明晟周二表示，将把中国A股纳入新兴市场指数，但并未将阿根廷从前沿市场升级，令许多新兴市场投资者大跌眼镜。

MSCI明晟表示，将考虑把沙特纳入新兴市场指数，尼日利亚仍将留在前沿市场，等候进一步评议降级至“独立市场(stand-alone market)”的可能。

根据分析师，中国A股全面纳入MSCI明晟新兴市场指数，未来10年有可能从资产管理公司、养老基金和保险商那里吸引到逾4,000亿美元进入中国内地股市。

Harvest Global Investments驻香港的中国股票研究主管暨投资组合经理人Yannan Chenye表示，“被纳入MSCI指数强烈透露出更为巨大的市场开放性，无疑会有助于A股市场吸引国际投资者更广泛的关注和更多的参与。”

“国际市场参与者的大幅增加，将大大改变这个市场的基本面特性。”

而阿根廷未被调整至新兴市场，这一决定令投资者大感意外。该国股指仍被归入2009年以来一直所在的MSCI前沿市场指数。

“我们认为阿根廷可能一开始会受到冲击，因为对于其划归(新兴市场)的预期相当高，”瑞银财富管理驻纽约的新兴市场分析师Lucy Qiu说道。“我们仍旧觉得这从长期看或许是一件利好，但还是要留神暂时性的疲态。”

4月时沙特改采对机构投资者更有利的结算周期，这曾经被认为是沙特被纳入正式观察名单的最后一大障碍。

如果2018年沙特被纳入新兴市场指数，Acadian Asset Management预计，若在继续推进国有油企--阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)上市计划的前提下，沙特所占权重最终可能为2-3%，至多达到5%。

“在我们看来，这展现了对沙特股市积极改革的认同，”贝莱德(BLK.N)驻伦敦主管Emily Fletcher指出。

MSCI此前连续三年拒绝纳入中国A股，如今同意予以列入，对中国政府来说是个象征性的胜利；中国过去几年持续致力于开放资本市场。

“这项决定获得MSCI所谘询的国际机构投资者的普遍支持，主要因为能够进入中国A股市场，将会带来正面效应，”MSCI在声明中表示。

MSCI近四年来持续与中国监管当局及全球投资者商讨，是否将人民币计价的上海及深圳股票纳入指数。MSCI曾将深沪股票拒之门外，因为顾虑到进入中国股市渠道受到限制。

然而，3月时，MSCI将计划纳入其股指的A股数量从448支降低至169支，以应对中国对资本赎回的管制，以及中国存在大量停牌股票的问题。

修改后的提案帮助解决了这些问题，因为外资能很容易地通过2014年推出并于去年12月大幅升级的股市互联互通机制买卖这169支股票。

MSCI表示，它计划纳入222支A股股票--它们在股指中的初始权重只有约0.73%--并将开始审查这些股票，然后将这些股票纳入8月开始推出的暂行指数。

“长期来看，假设会进一步松绑管制且内地股市将进行监管改革，中国A股市场的深度将意味着中国将在这些指数中获得很高的权重，”香港T. Rowe Price的亚洲股票投资组合专员Nick Beecroft说。

尼日利亚股票至少在2017年11月之前仍将留在前沿市场指数中，届时MSCI将再次着手处理该国的市场准入问题。(完)