中国审慎出台分享经济准入监管政策 加大政府采购力度--国常会

路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。

中国人民广播电台援引会议内容并指出，将加快发展商业养老保险，鼓励商业养老保险资金兴办养老机构；加快个人税收递延型商业养老保险试点，支持商业养老保险机构参与基本养老保险基金管理。

“发展分享经济，依托互联网平台优化配置分散资源，化解过剩产能壮大新动能，是推进供给侧结构性改革的重要举措，”会议称，“合理界定分享经济业态属性，坚持市场导向，鼓励有条件的地区和各类市场主体大胆探索发展分享经济。”

同时，清理调整不适应分享经济发展的行政许可、商事登记等相关制度，避免旧办法管制新业态；落实各方责任，建立政府、企业、消费者等社会共治机制，依法打击严打泄露滥用个人信息的行为。

会议并提到，将加快发展商业养老保险，支持商业保险机构为个人和家庭提供差异化养老保障，发展老年人意外伤害和长期护理保险，建立医养结合的养老服务保障体系。

会议通过《融资担保公司管理条例（草案）》。草案立足支持普惠金融发展，突出对融资担保服务小微企业和“三农”加大政策扶持，鼓励发展政府支持的融资担保和再担保机构，规定了融资担保公司的准入、退出、经营规则等支持措施，强化地方政府监管职责，严格风险防范。 （完）