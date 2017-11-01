深交所将围绕成熟市场和“一带一路”两大方向重点布局--总经理

路透北京11月1日 - 中国深交所总经理王建军指出，深交所将围绕成熟市场和“一带一路”两大方向，在地域上形成广泛合作、重点突出的战略布局，打造世界领先的创新资本形成中心。中国资本市场有决心和雄心成为全球的资源配置中心。

他昨日在接受新华社专访时并称，下一步，深交所将围绕多层次资本市场建设，以“一个平台，两大方向”为实施路径，建设“中小企业跨境资本服务平台”，推动跨境服务平台化、平台运营信息化、服务资源生态化、基础设施融合化。

“目前总体来说，沿线国家服务‘一带一路’的金融产品和金融工具尚有较大发展空间，金融基础设施的联通也有待进一步发展，深交所有能力输出这些技术，使‘一带一路’上的资金、产品等更加畅通。”王建军称。

他表示，未来深交所将大力推进“一带一路”金融创新，充分发挥资本市场特有的优势，与中国商业银行、政策性金融机构、券商、保险等形成合力，支持“一带一路”可持续发展。同时深交所将更多支持企业参与“一带一路”建设。

在深港通监管方面，王建军指出，目前香港正在推进穿透式监管改革，相信未来两地监管协同能力将得到进一步提升。

他并称，中国在电子化的交易技术方面已可与国际比肩，但在以监管会员为中心的交易监管方面，中国与国际成熟市场还有不少差距。

“如今，深交所的交易规模已经排在世界前列，光靠交易所难以监管如此大量的交易。券商有义务、有责任把好市场组织、秩序维护和订单审核关，回归中介责任的本位。”他说。（完）