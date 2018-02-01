中国中小板和创业板有六成公司预增 逾九成公司盈利--深交所

路透上海2月1日 - 中国深圳证券交易所周三晚间发布统计数据，截止周三业绩预告截止日，中小板和创业板各有逾六成的上市公司预增，超过九成的公司去年实现盈利。

在中小板公司中，854家公司预计实现盈利，占比94.78%，其中38家公司实现扭亏为盈。利润前30名的公司主要集中在金融、计算机通信、设备制造、医药等领域。565家公司预计净利润同比上升，占比62.71%，其中预计净利润增幅超过50%的公司为156家，占比17.31%。

创业板公司中，预计盈利公司共有685家，占比达到95.67%，其中15家扭亏为盈；预计亏损公司共有31家。共有452家预计净利润同比增长，占比63.13%，预计净利润增幅50%以上的公司共有151家，占比21.09%，成为新常态下经济调速不减势的稳定器和发展动力转换的新引擎。

分行业来看， 制造业、科研技术服务业、采矿业、批发零售业等14个行业的中小板公司预计2017年净利润实现同比增长。而创业板战略性新兴产业上市公司共有470家，在剔除乐视网(300104.SZ)后，2017年预计净利润平均增速14.54%，其中节能环保、高端装备制造、新能源产业预计净利润增速超过30%，成为中国产业结构调整的新亮点。

据证券时报周四报导统计，单周三当天，就有超过600家公司公布2017年业绩预告，占预告总量的四分之一。其中乐视网和石化油服(600871.SS)的预计亏损额稳居深沪两市之首，分别预亏116亿元人民币左右和106亿元左右。

另外，湖北宜化(000422.SZ)、盐湖股份(000792.SZ)和ST信通(600289.SS)均大幅预亏，其中湖北宜化预亏44-48亿元、盐湖股份预亏35.4-45.25亿元以及ST信通预亏38.1-38.6亿元。（完）