中国重工拟向八名投资人发行股份 收购大船和武船重工股权

路透上海9月14日 - 中国大型造船企业--中国船舶重工股份有限公司(601989.SS)周三晚披露，公司于周三(13日)与中国信达(1359.HK)等八名投资人签署了重大资产重组框架协议，拟以发行股份的方式，购买上述投资人持有的大船重工42.99%的股权和武船重工36.15%的股权。

根据公告，这八名投资人为信达资产、东方资产、中国国有资本风险投资基金股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国人寿保险（集团）公司、华宝投资有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）。至于交易价格等具体细节，仍待公司进一步披露。

目前，大船重工和武船重工为中国重工全资子公司，实际控制人为中国船舶重工集团公司。大船重工和武船重工均为国内领先、国际知名的船舶与海洋装备制造企业，也是军民融合型的国家重点企业，主营业务包括海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备、海洋科考装备的研发制造等。

中国重工自5月底起持续停牌，筹划上述重组事项。公司将就本次重大资产重组方案的具体细节进行进一步磋商，包括但不限于标的资产的作价、发行股份的定价等交易方案，以及本次重大资产重组的交易程序和审批等，且本次签署的仅为框架性约定，并非最终的交易方案。

由于重组各项准备工作还在进行，中国重工拟申请公司股票自8月31日起继续停牌不超过2个月。停牌前中国重工收报6.21元。（完）