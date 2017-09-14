FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
中国重工拟向八名投资人发行股份 收购大船和武船重工股权
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#中国财经
2017年9月14日 / 凌晨1点20分 / 1 个月前

中国重工拟向八名投资人发行股份 收购大船和武船重工股权

1 分钟阅读

路透上海9月14日 - 中国大型造船企业--中国船舶重工股份有限公司(601989.SS)周三晚披露，公司于周三(13日)与中国信达(1359.HK)等八名投资人签署了重大资产重组框架协议，拟以发行股份的方式，购买上述投资人持有的大船重工42.99%的股权和武船重工36.15%的股权。

根据公告，这八名投资人为信达资产、东方资产、中国国有资本风险投资基金股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国人寿保险（集团）公司、华宝投资有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）。至于交易价格等具体细节，仍待公司进一步披露。

目前，大船重工和武船重工为中国重工全资子公司，实际控制人为中国船舶重工集团公司。大船重工和武船重工均为国内领先、国际知名的船舶与海洋装备制造企业，也是军民融合型的国家重点企业，主营业务包括海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备、海洋科考装备的研发制造等。

中国重工自5月底起持续停牌，筹划上述重组事项。公司将就本次重大资产重组方案的具体细节进行进一步磋商，包括但不限于标的资产的作价、发行股份的定价等交易方案，以及本次重大资产重组的交易程序和审批等，且本次签署的仅为框架性约定，并非最终的交易方案。

由于重组各项准备工作还在进行，中国重工拟申请公司股票自8月31日起继续停牌不超过2个月。停牌前中国重工收报6.21元。（完）

发稿 李铮; 审校 杨淑祯

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below