四川省金融机构被要求开展地方政府举债融资自查--消息

路透上海2月8日 - 中国多个省市地方政府正陆续对隐性债务进行核查摸底。两位消息人士周四透露，四川辖内金融机构被要求开展地方政府举债融资自查工作，包括地方政府PPP(政府和社会资本合作)项目融资业务开展情况、参与政府类投资基金的业务开展情况等。

他们引述财政部四川办事处和央行成都分行等部门联合下发的通知称，自查内容还包括配合地方政府及其部门收回担保函、承诺函等情况，参与地方政府及其部门等以购买服务名义融资的业务开展情况，以及参与发放土地储备贷款的情况。

“充分认识规范地方政府举债融资行为的重要性，把防范风险放在更加重要的位置。”该通知称。

是次自查还包括参与地方政府及其部门、融资平台公司以公益性资产抵押、抵押方式融资，通过储备土地抵押、抵押方式融资，以及以其他形式融资的业务开展情况等。

路透暂未联络到四川省相关金融监管部门对上述消息予以置评。

中国隐性债务到底有多大规模，尚没有官方公布的统计数据，有些地方已超过“明债”，风险因素积累并显露。

针对地方政府债务问题，去年12月召开的全国财政工作会议要求：“有效防控地方政府债务风险，坚决制止违法违规融资担保行为，严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务等名义变相举债。”目前，财政部正在清理PPP项目，预计今年将大力度清理规范地方政府变相举债问题；银监会也表示，今年要配合整顿地方政府隐性债务。

财政部表示，下一步将刹住地方政府无序举债之风，遏制隐性债务增量，坚持谁举债、谁负责，坚持中央不救助原则，做到“谁家的孩子谁抱”；打消地方政府认为中央政府会买单，和金融机构认为政府会兜底的“幻觉”。

值得一提的是，财政部官网此前发布两份通报，四川、江西两省个别地区因为违法违规举债担保或违规使用置换债券资金，分别被两省问责。

通报指，四川省巴中市、成都市新都区存在违法违规举债担保问题。经审计监督和财政专员办督促，截至目前，巴中市政府、市财政局已按程序协商撤销了出具的融资承诺函，并由相关公司全额偿清相关违规融资债务；在四川省政府督促下，成都市新都区通过财政资金安排、借款人偿还等措施，已将违规融资全部整改完毕。巴中市、成都市新都区所涉单位和责任人已被问责。

去年，财政部先后出台了50号文、87号文、92号文，严禁地方政府利用不规范的政府投资基金、假PPP、伪政府购买服务等方式违法违规举借地方政府债务，并对相关金融机构进行问责。

财政部数据显示，去年1-11月累计，全国发行地方政府债券43,258亿元人民币；截至11月末，全国地方政府债务余额165,944亿元，控制在全国人大批准的2017年188,174.3亿元的限额之内。(完)