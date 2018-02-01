中国今年成品油需求料增3% 汽油消费2025-2030年达峰--中石化

路透北京2月1日 - 中国石化和中国社科院联合发布国内首部石油蓝皮书预计，今年中国成品油需求同比增约3%；中长期看，中国成品油市场需求增速将逐步放缓。其中，“十三五”（2016-2020年）期间柴油消费进入回落前的平台期，汽油消费在2025-2030年达峰，煤油需求峰值将再延缓10年左右。

中石化新闻稿援引题为中国石油产业发展报告（2018）的蓝皮书指出，中国成品油出口呈现常态化、规模化特点。2017年世界成品油需求较快增长，2018年有望继续保持较高增速。2018年中国成品油出口政策或将继续向一般贸易倾斜，成品油出口继续保持温和增长，总量有望突破4,100万吨，同比增4%左右。

“从中长期看，考虑到国内成品油需求增速放缓，以及2020年前后多个大型炼厂相继投产，成品油出口将维持逐年攀升态势，跨区贸易和大船拼装成为趋势，将对亚太乃至全球成品油贸易格局产生重要影响。”报告称。

该报告预计，中国至2050年能源发展或将经历三个阶段。基于国家能源革命战略和国内外经济社会发展形势判断，可以将当前至2050年的能源发展划分为结构优化期、结构过渡期、体系定型期三个阶段。

其中，2020年以前为结构优化期，能源消费总量将控制在50亿吨标准煤左右，非化石能源占一次能源消费总量的比重达到15%左右；2021-2030年为结构过渡期，能源消费总量将控制在60亿吨标准煤以内，天然气将迎来快速发展机遇，到2020年占一次能源消费比重达15%，非化石能源占一次能源消费比重达20%。

2031-2050年为体系定型期，能源消费总量稳定在60亿吨标准煤左右。

报告提到，2017年中国成品油市场需求侧有所改善，表观消费达3.2亿吨。从供应主体看，中国石油、中国石化、中国海油三大集团的能力占比由2007年的83%下降到66%；其他国企占比约为9%；民营炼厂占比由2007年的11%提高到24%，成品油市场供应主体多元竞争格局业已形成。

2017年中国首次超越美国成为世界最大原油进口国。当年中国原油进口量达到843万桶/日，比上年增长10%，首次超越美国791万桶/日的进口量，引领全球石油贸易加速东移。

报告预计，随着中东原油出口资源继续收紧，中国从中东的原油进口比重续降，美国将成为中国原油进口的重要增长来源，中国进口美国原油数量有望突破千万吨大关；俄罗斯原油东向至中国的原油出口量将进一步增加，仍将是中国最大原油进口来源国，中国从巴西的原油进口量将进一步增加。

报告并提到，2018年，全球石油市场总体紧平衡，与此同时，地缘政治动荡局势加剧，宏观经济面临的不确定性增强，使得石油市场形势更加复杂化，初步预计2018年布伦特油价多数时间在50-70美元/桶之间波动。

而中国未来与“一带一路”沿线国家投资合作空间广阔。2020年炼油能力将增加到16.7亿吨/年，占比进一步提高到32.3%。（完）