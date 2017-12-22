中国新三板完善分层与交易制度 集合竞价结合协议转让将提高效率（更新版）

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路透北京12月22日 - 中国全国中小企业股份转让系统有限公司（俗称新三板）周五宣布完善分层与交易制度，引入集合竞价并优化协议转让制度。分析人士认为，协议转让结合集合竞价的方式可以从整体上提高市场交易效率，而分层制度改革则需循序推进，新三板后续预计将会持续推出完善市场的改革措施。

新三板总经理李明在新闻会上表示，此次分层制度的修改完善，总体思路是在保持现有市场分层基本架构、基本逻辑不变的前提下，调整创新层的部分准入和维持标准，促进更多优质企业向创新层聚集，提高创新层公司的公众化水平，为后续改革措施的推出奠定基础。

“协议转让结合集合竞价的方式，可以整体上提高市场的交易效率，”东北证券新三板首席研究员付立春评价称。

他认为，目前来看分层必须循序推进：先优化创新层标准，扩大创新层范围，再在此基础上推出精选层。而此次优化主要是调整各项标准，整体降低财务指标标准，提高资本市场指标标准。

据李明介绍，此次分层制度改革措施包括，在差异化准入标准中，调减净利润标准，提高营业收入标准，新增竞价市值标准。二是在共同准入标准中增加“合格投资者人数不少于50人”的要求。三是着眼于提高创新层公司稳定性，防止“大进大出”，将维持标准改为以合法合规和基本财务要求为主。

同时，与分层制度的完善相配套，此次一并推出了交易制度和信息披露制度的改革。一是引入集合竞价，原采取协议转让方式的股票盘中交易方式统一调整为集合竞价，盘中时段的交易方式为集合竞价与做市转让两种，供挂牌企业自主选择。

“与市场分层配套，对采取集合竞价转让方式的股票实施差异化的撮合频次，基础层采取每日收盘时段1次集合竞价，创新层采取每小时撮合1次的集合竞价，每天共5次。”他说。

他称，此次交易制度改革提供了盘后协议转让与特定事项协议转让两种交易方式。符合一定数量、金额及相应价格限制的协议转让，可以通过交易系统在盘中申报、盘后成交；对于收购、对赌履约、同一实际控制人下的转让等合理的特殊转让需求，可以在线下通过申请办理特定事项协议转让予以满足。

对于做市转让制度，李明表示，将巩固并予以适当调整完善。继续坚持并鼓励做市转让，在完善做市转让收盘价形成机制的同时，协议转让方式一并适用于做市转让的挂牌股票。

在信息披露制度改革方面，此次探索实施了创新层企业与基础层企业差异化的信息披露制度。鉴于创新层公司公众化程度更高，对其信息披露作了从严要求。基础层公司继续执行现有信息披露规则，但对其中要求过严、明显不合理的个别规定作出了修改。

“信息披露方面提出更高要求，并区别对待、差异化进行。对信息真实性、完整性的监管要求进一步提高，”付立春称。

据全国中小企业股转系统网站，目前其挂牌企业达11,640家，其中创新层企业达1,354家，基础层企业10,286家，挂牌企业股份转让方式包括做市转让、协议转让、竞价转让。（完）

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