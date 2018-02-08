图表新闻：中国的雾霾治理将使稀有金属价格一涨再涨

路透班加罗尔/伦敦2月7日 - 中国政府治理环境的行动正在限制稀有金属供应，比如钢铁生产用的钒和国防设备原料锗，同时还刺激了本已十分强劲的价格涨势，目前尚无退潮迹象。

中国政府制定严格的环保规定，并对达标情况进行检查，使采矿、冶炼和回收等高污染行业遭受打击并关停生产，影响了这类金属的国内产量。

中国是全球工业和稀有金属冶炼产品最大的生产国和消费国。

中国环境保护部近期表示，将制定实施打赢“蓝天保卫战”三年作战计划，之前的五年计划帮助减少有害污染。

“中国日益严格的环境政策是2017年的重大题材，在2018年也仍将是这类金属市场的关键推动因素，”咨询公司Wood Mackenzie高管Ming He表示。

“环境政策应该会继续造成更多的供应中断。环境保护和安全检查将使更多矿山减产或停产。”

分析师认为，去年国产稀有金属价格大幅上涨的一幕，今年还可能重演。

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钒是其中表现最佳的稀有金属之一。钒可使钢铁更坚实，也是网格储存用电池的主要元素。

钒铁价格从2017年1月起已上涨超过一倍，来到每公斤59美元的九年高点。

“中国的钒矿供应已受到环保监管更趋严格的影响...我们看到的情况是中国可能变成钒铁的净进口国，”BMO Capital Markets分析师Colin Hamilton在报告中表示。

根据美国地质调查局(USGS)，2016年全球钒产量估计为7.6万吨，其中全球最大钢铁生产国--中国用量占比超过55%。全球需求预估在8万吨左右。

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用在军事设备光纤和广角照相机镜头上的金属锗，表现也很突出。锗价报每公斤1,550美元，自去年1月以来上涨一倍多。

近几周涨势是受到主要锗精炼商Teck Resources的提振，该公司宣布遭遇部分不可抗力，中国供应受减产冲击的疑虑因此加剧。

“此前中国减产已经导致价格上涨，Teck的不可抗力再助价格一臂之力，”伦敦一位锗交易员说。

总体来讲，国防支出、特别是美国国防支出增加的相关预期，料将在未来数月支撑锗价走势。

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表现上佳的还有钼，其耐腐蚀性是不锈钢工业应用中的关键要素，钼的生产主要由中国钢厂占主导。

钼供应也受到了中国新环保规定的冲击；全球钼产量预计为22.7万吨，中国占到其中近40%。

钼铁价格每公斤约为30美元，去年上涨了逾60%。

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(完)