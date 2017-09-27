专访：中国全国社保基金将通过PPP等形式参与产业园区建设--副理事长

路透北京9月27日 - 中国全国社会保障基金理事会副理事长王忠民近日表示，社保基金将通过民间资本参与政府和社会资本合作(PPP)项目的形式，参与产业园区建设，同时还高度关注“一带一路”国家的投资机会。

他在接受路透采访时并称，目前中国大量的地方产业园区建设，以及中央及地方财政支持产业资金都是按照PPP的逻辑构建的，社保基金愿意在PPP中选择最适合的角色投入到园区的建设中去。

“如果园区成长得比较快，我一定会在当中寻找我最想投资的参与进去。”他说。

王忠民并称，现在社保基金投资的触角和维度可以达到市场全覆盖，因此也可以通过私募基金中一般合伙人（GP）或有限合伙人（LP）中的角色参与到产业园区的建设中去，为园区提供资金供给和支持。

他认为，社保基金直接投资产业园区的关键是能够找到质地较好、成长较快的项目，能在早期就找准能够成为产业量级的、平台量级、生态量级的公司，优质的项目和创业公司很多都诞生于产业园区。

“如果能投到这样的项目的话，我的直接投资的回报率就有保障。”他谈到。

他还指出，产业园区能为社保基金找到上述标准的投资标的和公司提供保障，产业园区里的公司信息更充分，运营更规范，社保基金可以更加清晰的审视项目公司的财务报表和企业家团队等条件。

同时，产业园区本身一定有孵化器和风险投资，他们早期会参与到项目的不同层面，社保基金还可以借助他们发现很多信息，因此在园区内发现好项目，发现后抓住的概率远比区外要大得多。

不过，王忠民也表示，社保基金会采取一系列的手段控制投资产业园区的投资风险，比如通过投资风险的分析逻辑和风险投资的架构把社保基金的风险锁定。

“社保基金风控一定是最严格的，风险意识是最强的。”他强调。

社保基金并会不断根据产业发展的时间进程，根据项目公司的财务报表和实际情况评估投资的结果，进一步把握好社保基金的投资逻辑与产业成长的关系。

**高度关注“一带一路”国家**

王忠民透露，社保基金对产业投资可以采取多种形式，包括直接股权投资、公开市场债权或股权投资，以及私募股权投资等。目前社保基金对“一带一路”国家的直接股权投资，特别是二级市场的股权和债权投资高度关注。

他解释称，通过公开市场投资“一带一路”国家，也可以使社保基金投资的机制和逻辑更加有效，更加能穿透。

“社保基金可投资全球资产的比例不高于总资产的20%，这是监管给我的要求，在这20%中“一带一路”绝对是重点。”他说。

王忠民进一步指出，尽管现在通过公开市场投资的形式正在快速发展，但目前为止直接投资和私募股权投资都给社保基金带来了超额的回报。

他说，社保基金全球投资过去10年间的年化回报率大概在8%左右，这个比率也是社保基金直接投资的门槛要求。

社保基金可用于私募股权投资的部分可以占到总资产的10%，而目前这一投资比例仅为2%，离10%的比例上限还相差很远，未来仍有很大的上升空间。

“因为我不想一步做满，而是想缓慢的根据市场发展的条件机会、可投标的及可选择管理人的成熟度来做。”王忠民称。（完）