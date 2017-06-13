中国全国社保基金去年投资收益率1.73% 投资收益319亿元

路透北京6月13日 - 中国全国社会保障基金理事会周二发布2016年年度报告，去年社保基金权益投资收益额319.4亿元人民币，投资收益率为1.73%；自成立以来，年均投资收益率8.37%，累计投资收益额8,227.31亿元。

刊登在中国证券报的该年报并显示，2016年末，社保基金权益总额为19,488.07亿元，包括全国社保基金权益16,042.58亿元、个人账户基金权益1,181.51亿元、广东委托资金权益1,213.79亿元、山东委托资金权益1,050.19亿元。

中证报并援引社保基金理事会负责人称，近年来社保基金通过审慎稳健投资，依法合规运营，使得总体规模迅速壮大，投资收益保持稳定增长，实现了社保基金的安全和保值增值。

全国社保基金权益中，累计财政性净拨入7,959.61亿元，累计投资增值8,082.97亿元。个人账户基金权益中，委托本金余额797.22亿元，累计投资收益余额384.29亿元。

2016年末，社保基金资产总额20,423.28亿元。其中，直接投资资产9,393.56亿元，占资产总额45.99%；委托投资资产11,029.72亿元，占54.01%。境内投资资产19,062.59亿元，占资产总额93.34%；境外投资资产1,360.69亿元，占6.66%。(完)