中国国资委称大力推动国企改制上市 积极推进商业类国企混改

路透上海11月15日 - 中国国资委主任肖亚庆日前称，大力推动国有企业改制上市，根据不同企业功能定位，逐步调整国有股权比例；并积极推进主业处于充分竞争行业和领域的商业类国有企业混合所有制改革，有效探索重点领域混合所有制改革，在引导子公司层面改革的同时探索在集团公司层面推进混合所有制改革。

国资委网站刊登了他在《党的十九大报告辅导读本》中撰文并指出，在取得经验基础上稳妥有序开展国有控股混合所有制企业员工持股，建立激励约束长效机制；鼓励包括民营企业在内的非国有资本投资主体通过多种方式参与国有企业改制重组，鼓励国有资本以多种方式入股非国有企业，建立健全混合所有制企业治理机制。

“以国有资产保值增值、防止流失为目标，加快形成全面覆盖、分工明确、协同配合、制约有力的国有资产监督体系。”文章称，要建立健全国有企业重大决策失误和失职、渎职责任追究倒查机制，加大国有企业违规经营投资责任追究力度。

同时，要推动国有企业战略性重组，推动国有资本形态转换和结构调整，支持创新发展前瞻性战略产业，加快处置低效无效资产，淘汰落后产能，剥离办社会职能，解决历史遗留问题，提高国有资本配置效率。

在培育具有全球竞争力的世界一流企业方面，文章表示，要不断加大开放合作力度，在“一带一路”建设中推动优势产业走出去，带动中国装备制造、技术、标准和服务走向世界，充分利用国际国内两个市场、两种资源，培育一批国际化经营人才，形成一批在国际资源配置中占主导地位的领军企业。

中国全国政协十二届五次会议新闻发言人王国庆今年3月曾表示，国有企业混合所有制改革要稳步推进，进展快慢不是绝对的评判标准；既要防止国有资产流失，保证国有资产保值增值，也要保障非国有资本投入者的权益。（完）

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