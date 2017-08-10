中国监管层将发力国企降杠杆 企业金控管理办法有望出台--报载

路透上海8月10日 - 上月召开的中国金融工作会议突出了降低国企杠杆率的重要性。中国证券报周四报导称，近期多个监管部门有望祭出降杠杆组合拳，央行将出台有关产融结合和企业金融控股的管理办法，国资委也有望出台专门针对央企金融控股的管理办法。

报导并称，央企降杠杆控负债防风险指导意见、央企合规管理工作指引，以及债转股相关配套政策正在积极制定有望下半年出台。同时招商局、中国电建等多家央企积极部署降杠杆。

财政部数据显示，6月末，国有企业负债总额94.13万亿元，同比增长11.4%；其中，中央企业负债总额49.83万亿元，同比增长9.2%。

报导引述招商局相关负责人表示，下一步将采取五大举措着力降杠杆：一是加快重组进程，加强资源整合；二是落实“压减扭亏”、推进“处僵治困”，主动化解债务风险，有效降低企业资产负债率；三是紧抓两金压控、提高资金效率；四是加强资金融通、创新融资手段；五是强化风险管控、严防风险底线。

中国电力建设集团则表示，要将公司“去杠杆”作为重中之重，加强境外发债、基金利用和资产证券化工作。

报导还援引一位大型央企相关部门负责人称，今年计划中的一个并购项目就是在围绕主业在找项目，房地产业务早就剥离重组了，融资性贸易更是早就停止了。下一步将加快重组、混改等步伐，压减扭亏着力降低企业杠杆率。

中国全国金融工作会议7月14日-15日召开。国家主席习近平在会上表示，除要主动防范化解系统性金融风险，还要推动经济去杠杆；要把国有企业降杠杆作为重中之重，抓好处置“僵尸企业”工作。（完）