中国多数国企平均杠杆率今年有望进一步下降--穆迪

路透上海1月8日 - 国际评级机构穆迪发布最新报告称，在53家受评中国国有企业中，大部分国企的杠杆率2018 年继续逐步下降，主要原因是国企EBITDA（未计利息、税项、折旧及摊销前的利润）持续增长以及债务增速的放缓。

报告称，约三分之二的国企今年经穆迪调整的债务/EBITDA比率将有所下降。据测算，2018年53家受评国企的合并平均债务/EBITDA比率将从2015年的5.7倍和2016年的5.5倍降至5.4倍。

报告指出，国企改革和供给侧改革将是今年国企杠杆水平改善的关键因素。国企改革旨在提高经营效率并增强企业盈利能力，供给侧改革旨在削减中国企业杠杆水平和成本、并去除某些行业过剩产能。这两项改革计划有望令企业EBITDA实现增长，同时抑制债务增长。

个体信用质量的改善有助于处于大宗商品领域的国企应对未来的价格下跌行情，事实上2016-17年大宗商品价格的反弹对金属与采矿业、油气行业以及农业和食品行业国企的EBITDA有一定推升作用。虽然穆迪今年大宗商品价格假设略低于2017年平均水平，国企成本节约、资本支出削减等措施以及执行更为保守的财务政策使其在今年能够继续实现降杠杆。

此外，供求关系的改善以及中国国民经济的持续增长亦可减少大宗商品价格波动。

不过，与2016年底相比，到今年底12家受评国企的经穆迪调整债务/EBITDA比率将上升逾0.5倍。这12家受评国企含七家难以将燃料价格上涨及时转嫁给客户的电力及燃气公用事业企业，或资本支出计划庞大的企业 (或上述两种情况兼而有之) 、两家加大购地力度的房地产企业，以及三家去年实施大规模收购的国企。另有六家国企的杠杆水平将小幅攀升，即上升幅度小于0.5倍。（完）