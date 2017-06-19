（更正）焦点：中国国有石油巨头掀起成品油零售价格战 力图夺回市场份额

资料图片：2016年3月，中石油在北京的一家加油站。

（更正：第七段译文有误，改为“汽油”，非“天然气”。第一个小标下第三与第八段改为“独立加油站”，非“独立炼厂”。）

路透吕梁6月19日 - 中国国有石油巨头--中石化和中石油正在掀起零售价格战，其加油站降价力度之大前所未有，力图从地方民营企业和外资企业手中夺回成品油零售市场份额。中国成品油零售市场规模高达4,400亿美元。

这场罕见的价格战在3月末打响，当时中石化(0386.HK)公布的一季度零售销售跌至三年低点。由于市场供应过剩，中石化开始大幅打折，以回应独立加油站运营商频繁的促销活动。

三位参与成品油营销的国有企业消息人士称，中国石油(0857.HK)迅速跟进，从而加剧了这场针对独立加油站、以及壳牌(RDSa.L)和BP(BP.L)等外资企业的价格战。

大幅打折的势头已从供应过剩最为严重的中国北方省份扩散开来，挤压成品油零售市场的利润率。

这场大战给中国的司机们带来了实惠。

在多风沙的北方煤炭重镇--吕梁，近期的一个周末出租车和货车司机在中石化加油站前排起了长队；中石化将汽油零售价每升下调1.40元人民币(0.21美元)，或近四分之一。

“我们都知道中石化的汽油质量更好，但太贵了，所以我之前都去独立加油站给车加油，”一名张姓司机对路透说道。“现在我换中石化了，只要中石化一直有这样的折扣我就一直来。”

附近的中石油和当地民营加油站--泰化也给出同样的折扣，还纷纷使出各种配合降价的手段，如打出吸引眼球的红色横幅、免费洗车、预付加油卡积分等等。

中石化发言人吕大鹏称，降价是市场竞争的最常见方式。他未作详细说明。

**罕见的折扣**

如此低的价格对中石化和中石油两家公司而言是十分罕见的。

3月底时，两家公司的高品级汽柴油的折扣幅度仅有每升0.20-0.40元。

“独立加油站将折扣提高到难以承受的水平，中石化进行了有针对性的打击，以夺回失去的销售份额，”一家国有油企营销高管称。

2013年之前价格战非常罕见，因为严格的政府价格管制导致利润空间有限。2010年时，受短缺冲击，加油站还是采用柴油配额供给。

但是2014年以来，全球油价暴跌，而且所谓“茶壶”(teapot)炼厂的独立炼油厂突然崛起，给中国9万个加油站注入更为便宜的油品，令市场出现转变。

茶壶炼厂由于缺乏零售基础设施，而且出口被禁，主要将油品售予国内4万多家民营加油站，这其中很多都是由家庭或者独立燃油经销商经营。

“茶壶炼厂带来巨量过剩，令两大石油巨头数年来一直占据的80%市场份额开始松动，”IHS Markit资深石油研究专员Kefeng Yan称。

据前壳牌中国零售主管、油品零售电子平台北京车到网络科技有限公司(Autogo)创始人于畅介绍，中石化和中石油目前控制着大约三分之二的成品油零售销售，独立加油站控制约四分之一。

BP、壳牌、道达尔(TOTF.PA)和埃克森美孚(XOM.N)等全球巨头也加入了这场竞争。目前外资持有并运营着近4,000座加油站，占汽油零售市场的约8%，主要是通过与中石化及中石油建立合资企业的方式涉足其中。

壳牌在电子邮件中称，“油品零售市场一直较为波动，受到季节性需求和供应变化的影响。”壳牌致力于快速增加其在中国的零售网络，目前总计有1,200座加油站。

**利润率受到挤压**

尽管利润率受到挤压，但中石化和中石油的零售业务离亏损还远得很，主要受益于它们在中国南方和东部主要消费区的市场主导地位，这些地区对油品打折没什么大需求，而且较富裕的驾车者对降价也不太敏感。

相较于吕梁每升汽油5.24元人民币的价格，北京的95号无铅汽油及欧洲五号标准汽油价格为每升约6.66元人民币。北京汽油价格较加州优质汽油高出约12%，但比新加坡便宜约一半。

来自竞争对手的消息人士称，中石化可能将一马当先，其希望在数以十亿美元计的首次公开上市(IPO)前，遏制油品零售下滑的势头，并做强零售业务。

尽管销售受到打压，外界仍认为中石化30,000座加油站及逾23,000家便利店是利润丰厚的业务，分析师对此给出的估值高达580亿美元。(完)