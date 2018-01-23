中国国企去年利润总额同比增23.5% 煤炭和交通等行业增幅较大--财政部

路透北京1月23日 - 中国财政部周二公布，2017年1-12月全国国有及国有控股企业利润总额28,985.9亿元人民币，同比增长23.5%，利润增幅高于收入9.9个百分点。其中，煤炭、交通、石油石化等行业利润同比增幅较大。

财政部网站刊登的新闻稿并显示，去年1-12月中央企业利润总额为17,757.2亿元，同比增长16%；地方国有企业利润为11,228.7亿元，同比增长37.6%。

去年全年国有企业营业总收入522,014.9亿元，同比增长13.6%，其中中央企业308,178.6亿元，同比增长12.5%；地方国有企业213,836.3亿元，同比增长15.2%。

“1-12月，钢铁、有色等去年同期亏损的行业持续保持盈利，煤炭、交通、石油石化等行业利润同比增幅较大；电力等行业利润同比降幅较大，”新闻稿称。

财政部数据并显示，截至12月末，国有企业资产总额1,517,115.4亿元，同比增长10%；负债总额997,157.4亿元，同比增长9.5%；所有者权益合计519,958亿元，同比增长11%。

此前数据显示，去年1-11月，中国国有企业实现利润总额26,008.1亿元，同比增长23.5%。（完）

欲览详情，请点击财政部网站链接 here