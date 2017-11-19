中国划转部分国资充实社保基金方案出台 部分央企和省份先试点

路透北京11月18日 - 中国国务院日前印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案，将中央和地方国有及国有控股大中型企业、金融机构纳入划转范围，划转比例统一为企业国有股权的10%。而在方案实施过程中，不会也不允许出现大量变现国有资本的情况。

刊登在中国政府网的新闻稿指出，社保基金会和各省区市国有独资公司等承接主体，作为财务投资者，不干预企业日常生产经营管理，其收益主要来源于股权分红。该方案将按照试点先行、分级组织、稳步推进的原则完成划转工作。2017年选择部分中央企业和部分省份开展试点；2018年及以后，分批开展。

“受多种因素影响，形成了一定的企业职工基本养老保险基金缺口。随着经济社会发展和人口老龄化加剧，基本养老保险基金支付压力不断加大。”方案指出。

方案称，在推动国有企业深化改革的同时，通过划转部分国有资本充实社保基金，使全体人民共享国有企业发展成果，增进民生福祉，促进改革和完善基本养老保险制度，实现代际公平，增强制度的可持续性。

在划转对象方面，为避免对企业国有股权的重复划转，《方案》规定，中央和地方企业集团已完成公司制改革的，直接划转企业集团的股权。考虑到现阶段部分企业集团是全民所有制企业，尚不具备划转股权的条件，方案提出，中央和地方企业集团未完成公司制改革的，抓紧推进改革，改制后按要求划转企业集团的股权；探索划转未完成公司制改革的企业集团所属一级子公司的股权。

新闻稿称，自本方案印发之日起，划转范围内企业涉及国有股权变动的改革事项，企业改革方案应与国有资本划转方案统筹考虑。探索建立对划转国有股权的合理分红机制。承接主体持有的国有资本收益，由同级财政部门适时实施收缴，专项用于弥补企业职工基本养老保险基金缺口。

方案并指出，划转工作要坚持目标引领，与基本养老保险制度改革目标紧密结合；坚持系统规划，与深化国有企业改革目标紧密结合；坚持立足长远，与弥补企业职工基本养老保险基金缺口的目标相结合；坚持独立运营，与社保基金多渠道筹集的政策目标相结合。

**不会也不允许出现大量变现国有资本**

财政部网站刊出答记者问指出，划转建立的是补充社保基金的长效机制，随着国有资本的做强做优做大，将更好地体现国有企业发展成果全民共享，更好地保障和改善民生。在《方案》实施的过程中，不会也不允许出现大量变现国有资本的情况。

而划转部分国有资本充实社保基金，主要划转对象是中央和地方企业集团的股权，一般不涉及上市企业。

今后，由各承接主体的同级财政部门统筹考虑基本养老保险基金的支出需要和国有资本收益状况，适时实施收缴。目前，中国企业养老保险基金总体上有较大规模的结余，基本养老保险基金有相当存量，短期内财政部门不会对划转的国有资本实施收益收缴，不会导致承接主体变现国有资本。

《方案》明确指出，要建立国有资本划转和企业职工基本养老保险基金缺口逐步弥补相结合的运行机制。国有资本划转后，一是国有资本的收益主要来源于股权分红，由社保基金会等承接主体持有。

而社保基金会等承接主体要履行3年以上的禁售期义务，并应承继原持股主体的其他限售义务。在禁售期内，如划转涉及的相关企业上市，还应承继原持股主体的禁售期义务。因此，在上述期限内承接主体也不会变现国有资本。

对于少量涉及的上市企业，划转是原国有股东将其10%的股权转至社保基金会等承接主体，属于国有股权的多元化持有，不改变企业国有股权的属性和总量。

财政部新闻稿指出，社保基金会等承接主体作为长期财务投资者，以获得股权分红收益为主。涉及上市企业的划转，不会改变现行管理体制和方式。社保基金会等承接主体作为上市企业的国有股东之一，除履行方案中有关禁售期的义务外，国有股权的变动等事项需执行国有股权管理的相关制度规定。

同时，社保基金会等承接主体参与持股，将进一步优化上市企业法人治理结构，有利于提升企业经营水平，对资本市场将产生积极正面的影响。（完）

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