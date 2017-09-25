分析：中国不太可能倚重民间资本来重振国有企业

路透香港9月24日 - 中国振兴国有企业的最新努力将在今年加快速度，银行业人士与投资者预计，在中共10月份召开十九大之后，可能会有更多的资产分拆与出售活动。

但熟悉中国相关计划的消息人士指出，民间资本可能在其中只会发挥有限的作用，尽管当局一直宣称其是改革国有企业的关键角色。

消息人士称，中国政府可能依靠中国人寿(601628.SS)和中国中信集团等资金雄厚的国有企业来救助那些陷入困境的大型国企。

他们提到，中国人寿上月参与了中国联通(0762.HK)的120亿美元筹资。

民间资本的参与程度有限，会令人质疑中国国有企业改革的深度。中国希望加快这项改革以实现较快的经济增长目标，以及应对企业债务负担。

“当前模式允许赢家，即那些做得更好的公司，可以部分拥有那些做得较差的公司，”法国外贸银行(Natixis)的亚太首席分析师Alicia Garcia-Herrero说道，“换言之，这是在大的范围内对国企获利与亏损情况的整顿。”

据熟悉情况的消息人士透露，中国人寿正与中国三峡新能源有限公司进行磋商。

他们认为，这对于其他等待进行混合所有制改革的企业是个重要的例证。改革将允准民间资本注入国有企业，等待的公司包括中国南方电网、中国船舶工业集团和中国核建集团等。

中国人寿和中信集团尚未回覆置评请求。

中国国有企业控制着从银行到保险、能源与电信等关键产业。在国内外投资时，国企对于民间竞争对手也占据一些优势，部分归因于国企更容易获得融资支持。

但国企的收益低于民企，并且在中国银行业的坏账中占据了最大比例。

联通融资案激发了对于国企混改的憧憬。

联通在8月发布混改方案，涉及14个投资者，当中包括科技巨头阿里巴巴(BABA.N)和腾讯(0700.HK)，方案受到了市场欢迎。

但由于北京方面对现金需求和管控需求进行了平衡，中国人寿最终持有联通10.6%股份，几乎占到联通增发总规模的三分之一。包括中国人寿在内的新投资者，在联通15个董事席位中获得三席。

“这些企业的所有制应在控股和治理方面都进行真正的多元化，这样国企改革才能真正腾飞，”同发改委及私企有合作的一位北京的律师称。

“这将很难实现：对私企投资大多数国企没有激励，”这位律师称。“因此，基本上会是这种情况，即用一家国企的现金余额来努力复苏另一家国企。”由于事情的敏感性，这位律师要求匿名。

中国国家发展和改革委员会以及国务院国有资产监督管理委员会均未回覆路透的置评要求。

**融资，仅限邀请**

民间资本料仍将扮演愈来愈重要的角色。

为了应对今年外商直接投资迟滞，甚至可能出现下滑，中国上个月表示，将对国际投资者更加开放，这是其向外资开放的最新声明。

这其中包括银行、保险和证券等领域，这些领域对外资投资设限，而那些试图打进中国市场的海外企业对这一点抱怨已久。

银行业者则预期十九大后将会有一波国营企业改革浪潮，而且不只是企业结盟而已。部分人士表示，可能会扩大至一些小规模的对多余或低估值资产的出售，这些资产对民间投资人来说或许更具吸引力，但前提是他们能取得控制权。

摩根士丹利亚太区联席首席执行官兼中国区首席执行官孙玮在本月的一场会议上表示，共产党全国代表大会“将是很重要的转折点”。她指的是在这之后可能会出现的资产出售或分拆。

“所有这些将为投资人创造机会。”

目前竞技场有利于像中国人寿这类企业。

据知情人士称，其下一个可能的投资目标--中国三峡新能源有限公司，计划从新投资者那里融资约15亿美元。

一位了解情况进展的人士称，中国三峡的其他潜在投资者也是国家支持企业，民间投资者对该公司兴趣不大。

中国人寿董事长杨明生上月在财报记者会上称，我们将积极参与下一轮混改。

尽管一些混改候选企业对民间资金没什么吸引力，但一些民间参与者在考虑他们在中国改革进程中的角色时，考虑的不仅是回报。

一位参与了中国联通融资举措的民间投资者称，“在中国，你不能老是想着如何赚钱。你还需要参与改革，以显示你对政府政策的支持。”(完)