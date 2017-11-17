中国继续推进国企战略性重组 改革不能停也不会停--国资委主任

路透北京11月17日 - 中国国务院国资委主任肖亚庆表示，国有企业改革不能停，也不会停下来；在企业战略性重组方面，将继续推进国企战略性重组，聚焦发展实体经济，通过横向联合、纵向整合和专业化重组，使企业更加突出主业、做强主业，提高国企核心竞争力。

人民日报周五刊登对其专访称，下一步将在发展混合所有制经济、企业战略性重组等方面发力，推进国企改革。发展混合所有制经济改革试点已经起步，今后还要积极推进主业处于充分竞争行业和领域的商业类国企混改。

“鼓励包括民营企业在内的非国有资本投资主体通过多种方式参与国企改制重组，也鼓励国有资本以多种方式入股非国有企业，建立健全混合所有制企业治理机制。”肖亚庆称。

他指出，受益于外部经济环境的积极变化，国企效益好转。国企改革正全面进入‘施工期’，下一步要牢牢把握改革的正确方向，按照国企改革的顶层设计，扎紮实实地推进国有企业改革各项任务落地见效。

而国企在形成有效制衡的公司法人治理结构、灵活高效的市场化经营机制方面，“还有很长的路要走。”肖亚庆表示，到今年底，中央企业将全面完成公司制改革，下一步要在此基础上推进股份制改革，引入各类投资者实现股权多元化，探索建立优先股和国家特殊管理股制度。还要全面推进规范董事会建设，使董事会真正成为企业的决策主体。

他提到，目前国企改革只取得了初步的成果，国企仍然存在改革推进不平稳、体制机制不健全、布局结构不合理等问题，国企的竞争力、活力还有待增强，一些深层次的难题还需要破解。

他并强调，要在“放活、管好、优化、放大”国有资本方面下更大的功夫。具体而言，科学界定国有资本所有权和经营权边界，切实向管资本转变；推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉和国计民生的重要行业和关键领域、重点基础设施集中；放大国有资本功能，促进各种所有制经济平等竞争、相互促进、共同发展。

中共十九大报告明确，要完善各类国有资产管理体制，改革国有资本授权经营体制，加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组，促进国有资产保值增值，推动国有资本做强做优做大，有效防止国有资产流失；发展混合所有制经济，培育具有全球竞争力的世界一流企业。（完）