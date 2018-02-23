体量达千亿元的中国国家级混改基金有望上半年面世--报载

路透上海2月23日 - 中国证券报周五报导，体量达千亿元人民币、与中国国有企业结构调整基金并行的国家级混改基金有望上半年面世，最快一季度成立。除投资央企和地方国企外，大型民营企业也将是该基金未来投资的重点。

业内人士指出，国企改革加速进入“管资本”的时代，混改将加速落地。下一步，双向混合将成为趋势，民营企业入股国有企业，国有企业入股民营企业，相得益彰。

“基金是撬动社会资本共同发展、实现‘双向融合’的有效方式。”诚通集团一位负责人表示。

诚通集团2016年9月牵头成立中国国有企业结构调整基金，基金总规模3,500亿元，首期募集资金1,310亿元，是目前国内最大的私募股权投资基金（PE）。该基金已投资了一批标志性的混改项目，如中国联通(600050.SS)混改项目、京东金融投资项目、洛阳钼业(603993.SS)非公开发行项目、中粮资本混改等。

报导指出，即将成立的国家级混改基金与国有企业结构调整基金规模相当，基金在有限合伙人（LP）层面已经形成混改，民营资本将作为投资人参与，国资持股比例为40%-50%。

目前开展国有资本投资公司、国有资本运营公司试点的中央企业共10家，管理基金总额约9,500亿元，重点投向战略新兴产业和国企改革。在这10家试点央企所设基金之外，其他“国字头”的基金还包括国家集成电路基金以及国华、国协、国同、国创、国新等基金。同时，二十多个省份成立了64家省级“两类公司”，国企改革基金遍地开花。

申万宏源证券分析师王胜认为，国有资本投资公司肩负着引导中国产业升级的使命，侧重于战略新兴产业的配置增量和战略投资，通过“让国资走出去”实现混改；国有资本运营公司以国有资产保值增值为总目标，侧重于传统行业以及垄断行业的盘活存量和财务投资，通过“把民资引进来”实现混改。而PE“国家队”将为国企改革注入新动能。

王胜指出，在“管资本”的治理思路导向下，国有资本参股投资属于战略新兴产业的优质龙头民企，将成为顺理成章的选择。未来国企举牌入股民企的案例将增多。

中央企业智库联盟秘书长彭建国认为，混合所有制改革实际上除了“民混国”（民营企业入股国有企业）外，还有“国混民”（国有企业入股民营企业）。“民混国”更强调电力、石油等行业的国企，“国混民”则更看重战略性新兴产业。未来“双向混合”是一大趋势，将促进国有企业和民营企业协同发展，提高整体竞争力。（完）