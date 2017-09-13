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（修正）焦点：受益业绩改善叠加混改题材 中国国企股仍将是近阶段A股亮点
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2017年9月13日 / 上午9点00分 / 1 个月前

（修正）焦点：受益业绩改善叠加混改题材 中国国企股仍将是近阶段A股亮点

3 分钟阅读

资料图片：2016年1月，北京，一家券商营业部内一名男子在查看大屏幕上的股票信息。REUTERS/Kim Kyung-Hoon

（修正电头日期）

作者 林琦

路透上海9月13日 - 在中国最近一轮经济转型中，国有企业成为相对受益者，成为业绩复苏的领头羊，叠加混合所有制改革的热门题材，国企股也成为今年以来资本市场上的大赢家。

分析师指出，制造业中下游集中度低，未来上下游间的价格传导预计较为缓慢，以国企为主的上游企业未来景气度仍较高；而混改为国企引入新资本、供给侧改革令产业集中度提高，将进一步改善其基本面。总体而言，料近阶段国企股仍为A股市场亮点。

“我自己感觉未来一段时间，国企的相对表现应该会不错。”瑞银证券中国首席策略分析师高挺指出，产业集中度的提高，使得大企业有更强的定价权，而国内大企业中多数为国企。

稍早公布的2017中国企业500强榜单中，国有及国有控股企业占到274家。在这500强企业中，国企的营收、资产及净利总额分别占71.83%、86.19%和71.76%。

野村中国股票研究部主管刘鸣镝认为，供给侧改革使得国内产业集中度提高，中长期而言有利于增厚企业业绩和增加估值。而国企的混改和员工激励计划的推进，将在一定程度上提高国企活力，加速自我学习和创新速度，更是有助于提高企业估值。

国企股的行情今年初即已启幕，截止目前，中证央企指数和中证央企100指数今年来分别上涨12%和15%，超越同期A股标杆指数沪综指近9%的涨幅。而中证民企指数同期则下跌1.7%。

国务院国资委改革局局长白英姿近日表示，下一步要将重组整合作为落实产业政策、优化产业格局、推动产业发展的重要抓手，推动煤炭、电力、造船、装备制造等行业加大“去产能”力度，提升行业集中度，推动国有资本布局优化和结构调整。

而中国股市中相关个股早已呈现可观涨幅，如神火股份(000933.SZ)今年来涨幅已逾六成，建投能源(000600.SZ)升幅达44%，马钢股份(600808.SS)涨幅更是高达86%。

**国进民退**

分析师指出，近几年中央力推进供给侧改革，化解过剩产能，实施效果就是“国进民退”，因为在钢铁、煤炭等数个去产能重点行业中，淘汰的落后产能大多来自民营企业，产业的结构调整使得国企的话语权和定价权明显提升。

而在过去两年中国制造业处于行业周期低谷时，国企获得的资源也是明显高于民企的。

上海智晶投资管理公司总经理戴晶指出，“国有企业获得的资源多，比如，他们和民营企业的贷款利率就不一样，这就导致财务费用的差异。一些重要的大型建设项目国企参与的优势也大一些。”

他并称，持续推进的去产能导致一些上游行业，例如钢铁、有色、煤炭行业利润出现复苏，而这些行业中，国企已成为主流，所以这一波行业复苏中，国企是最大的受益者。

据此前公布的数据，国内规模以上工业企业按企业性质分类，前七个月国有控股企业实现利润总额同比增长44.2%；集体企业增长3.7%；股份制企业增长22.9%；外商及港澳台商投资企业增长17.7%；私营企业增14.2%。

而本轮上游资源品的涨价潮能否向中下游传导，成为判断国企股能否继续成为业绩复苏潮中领头羊的重要依据。大多分析师判断，下半年上游的价格向中下游传导将会相当缓慢，国企股的“好日子”还可以持续。

银河证券资深分析师任承德指出，“上游的涨价传导到下游的可能性很小，中游供给侧改革推进缓慢，产能还是过剩。产业集中度越高，议价能力越强，传导能力才会更顺畅。”

除了市场因素外，还有政策导向。野村中国工业研究主管徐楠以煤炭与电举例指出，近期虽然煤价快速上涨，但政府部门却没有相应提升电价，只是给予发电企业税费基金的减免及进行电价微调，他们主要担心电价上涨会令下游企业成本上升。

“发改委是既想缓解发电企业的经营压力，又不想对下游造成太大的冲击，所以接下去下半年最有可能出现的情况就是电价会有小幅的上升，但是上升的幅度非常小的。”他说。

**国企混改将成助推器**

除了基本面的改善，最近有些提速的国有企业混合所有制改革成为国企股另一利好。

高挺认为，“我们对国企改革还是有很大期盼的，如果它能把员工的积极性调动起来，比如说联通的工资在改革以后就不封顶了，实行下来会对员工有很大的激励。”

他说，众所周知，国企的自我学习和创新速度较民企稍微慢一点。目前国企改革才刚刚拉开序幕，如果国企都能参与积极地学习和创新，目前国企股的估值也算是偏低的。

他还指出，国企改革本身将引入更多的资金，达到去杠杆和修复资产负债表的目的；再加上这段时间国企盈利也不错，债务能够明显降下来，国企基金面改善尚能持续。

中国联通(600500.SS)近日公布其混改方案，包括向中国人寿(2628.HK)(601628.SS)等九家机构发行90.37亿股A股，筹资不超过617.25亿元人民币；联通集团亦将同时向结构调整基金转让约19亿A股，并向核心员工首期授予不超过8.48亿股票。

任承德则指出，国企混改有助于改善公司治理结构，提高企业活力，对公司业绩的提振将会在未来两三年内逐步释放出来。

“这对国企股而言，既是短炒题材，亦是中长期利好。”他说。（完）

审校 曾祥进

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